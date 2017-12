Bitcoin na cenzurowanym

W trosce o bezpieczeństwo klientów sektora bankowego środowisko bankowe deklaruje wypracowanie stanowiska w sprawie kryptowalut. W tej chwili zaleca ostrożność w inwestycjach.

Zainteresowanie społeczne obrotem kryptowalutami rośnie. Popularność inwestycji jest tak wielka, że przyciąga również inwestorów bez doświadczenia na rynku, a nawet bez świadomości ryzyka, na jakie są narażone ich pieniądze. Środowiska bankowe widzą potrzebę wydania stanowiska w tej sprawie. Apelują również do regulatorów o zainteresowanie, gdyż pojawiają się sygnały o wykorzystywaniu kryptowalut w działalności przestępczej na skalę międzynarodową

ZBP popiera dotychczasowe apele nawołujące do ostrożności w inwestycjach w kryptowaluty i jest gotowy włączyć się do prac nad stworzeniem ewentualnych regulacji. - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP. W pełni podzielamy poglądy Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące różnych rodzajów ryzyka związanych z udziałem w obrocie kryptowalutami, w tym dotyczące braku powszechnej akceptowalności oraz możliwości utraty środków z powodu kradzieży lub defraudacji. Nie są to pieniądze emitowane przez bank centralny jakiegokolwiek państwa – dodaje.