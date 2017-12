GUS: jest dobrze... poza branżą odzieżową i metalami

W grudniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych obszarów korzystnie oceniają koniunkturę, podobnie było przed miesiącem - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej optymistyczni są dyrektorzy firm z sektora finansowego

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w grudniu br. na poziomie plus 3,5 pkt wobec plus 4,6 pkt w listopadzie, podał Główny Urząd Statystyczny. Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,2% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 10,7% (przed miesiącem odpowiednio 15,2% i 10,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

GUS podał, że diagnozy produkcji oraz portfela zamówień w grudniu są mniej korzystne od zgłaszanych w listopadzie. Zarówno prognozy w tym zakresie, jak i bieżąca sytuacja finansowa są gorsze od sygnalizowanych przed miesiącem, podano także.

Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci wyrobów farmaceutycznych (plus 20,3 w grudniu, plus 12,4 w listopadzie), papieru i wyrobów z papieru (plus 18,5 w grudniu, plus 12,4 przed miesiącem), mebli (plus 15,2 w grudniu, plus 15,9 w listopadzie), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 13,9 w grudniu, plus 14,7 przed miesiącem), gumy i wyrobów z gumy (plus 12,9 w grudniu, plus 12,6 w listopadzie), maszyn i urządzeń (plus 10,9 w grudniu, plus 7,0 przed miesiącem)” - czytamy w komunikacie.