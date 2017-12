Samochód? Samojazd. Zobacz autonomiczne Renault w akcji

Jazda po ulicach domowym salonem, który przyspiesza jak samochód sportowy, może dziś jeszcze budzić duże obawy i wydawać się czymś abstrakcyjnym, ale to nieunikniona przyszłość. Ale w każdej chwili możesz odzyskać kontrolę. To chyba uczciwe postawienie sprawy. Właśnie taki model nowego etapu motoryzacji prezentuje Renault samochodem Symbioz

Rozwój technologii jazdy autonomicznej stwarza szereg nowych możliwości użytkowania samochodów i warunków podróżowania - mówi Mathieu Lips, dyrektor projektu SYMBIOZ Demo car. Samochód demonstracyjny SYMBIOZ jest pierwszym samochodem zaprojektowanym od początku z myślą o jeździe autonomicznej z wykorzystaniem technologii „Mind off”. Na drogach szybkiego ruchu technologia zwalnia kierowcę ze wszystkich czynności związanych z prowadzeniem i umożliwia mu oddanie się innym zajęciom. Ten eksperymentalny pojazd pokazuje, jak mogą wyglądać samochody jutra. Jest niezwykle cennym narzędziem w zdobywaniu niezbędnej wiedzy przez naszych konstruktorów i designerów - dodaje.

Zaawansowany, czwarty poziom jazdy autonomicznej - dodatkowy czas wolny

Jazda samochodem autonomicznym wymaga korzystania z nowego rodzaju technologii pokładowych. Samochód demonstracyjny SYMBIOZ umożliwia Renault przejście od teorii do praktyki i sprawdzenie możliwości nowych form podróżowania. W związku z tym konstruktorzy, designerzy i menedżerowie produktów Grupy Renault staną w obliczu wyzwań i możliwości charakterystycznych dla jazdy autonomicznej.

Między korzystaniem z podstawowych systemów wspomagania prowadzenia a zwolnieniem kierowcy ze wszystkich czynności związanych z prowadzeniem na wszelkich drogach możemy mówić o pięciu poziomach jazdy autonomicznej, zdefiniowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji SAE International (Międzynarodowa organizacja z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, specjalizująca się w przemyśle motoryzacyjnym i normalizacji). Samochód demonstracyjny SYMBIOZ jest wyposażony w systemy jazdy autonomicznej poziomu 4., zwanego „Mind off”.

Na tym poziomie z chwilą aktywacji systemu kierowca jest zwolniony ze wszystkich czynności związanych z prowadzeniem. Już nie musi poświęcać im nawet minimum uwagi, niezależnie od sytuacji na drodze. Samochód samodzielnie zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas jazdy, nawet w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w otoczeniu.

Na odpowiednio przystosowanych drogach, takich jak autostrady i dwupasmowe drogi ekspresowe z centralnym pasem rozdzielającym, samochód autonomiczny 4. poziomu kontroluje odległość od pojazdu jadącego z przodu, pozostaje na swoim pasie ruchu nawet na zakrętach, zmienia pas ruchu, np. w celu wyprzedzenia lub zjechania z autostrady oraz porusza się w korkach.

Obowiązujące przepisy ruchu drogowego nie zezwalają na jazdę autonomiczną poziomu 4. Mimo to władze we Francji i w innych krajach wyjątkowo zezwalają na prowadzenie jazd doświadczalnych pod warunkiem obecności w samochodzie osoby nadzorującej przebieg doświadczenia i zdolnej do przejęcia kontroli nad pojazdem w każdej chwili. W taki sposób odbywają się testy drogowe samochodu demonstracyjnego SYMBIOZ.

Demonstracyjny Renault SYMBIOZ pokazuje, jak będzie wyglądał autonomiczny, elektryczny i zintegrowany samochód jutra. Te doświadczenie możemy przeżyć już dziś. Oprócz elementów stylistyki wnętrza kabiny i nadwozia, niektóre z technologii testowanych w SYMBIOZ demo car zostaną wdrożone w najbliższych latach w samochodach Renault.

Funkcje jazdy autonomicznej będą stopniowo wprowadzane pod nazwą Renault EASY DRIVE. Pierwszy model, który pojawi się w 2019 roku, będzie dysponował funkcjami autonomicznymi drugiego poziomu („Eyes on”), z których będzie można korzystać na autostradzie lub w strefach okołomiejskich. Modele wyposażone w funkcje poziomu czwartego „Mind off” są spodziewane już w 2022 roku, o ile zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy.

Niektóre z mobilnych usług i technologii nowej generacji zostaną wprowadzone w najbliższych miesiącach i latach pod nazwą Renault EASY CONNECT i będą współpracować z nową z nową mobilną aplikacją MY Renault.

6 października 2017 roku Grupa Renault ogłosiła nowy plan strategiczny Drive The Future, prezentujący wizję zrównoważonej mobilności dla wszystkich – dziś i w przyszłości. Do roku 2022 w gamie samochodów Renault pojawi się:

8 modeli elektrycznych i 12 modeli zelektryfikowanych, 15 modeli autonomicznych opracowanych z wykorzystaniem oszczędności skali i technologii powstałych dzięki współpracy Renault, Nissana i Mitsubishi. 100% samochodów na kluczowych rynkach będą stanowiły samochody zintegrowane.