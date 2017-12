Wodór paliwem przyszłości? Na pewno na Śląsku

List intencyjny w sprawie opracowania, wdrożenia i rozwoju Projektu Wodorowego podpisały w czwartek w Katowicach Jastrzębska Spółka Węglowa wraz z JSW Innowacje, Solaris Bus & Coach i Aurora Tech w obecności wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.

„Bardzo się cieszę, że JSW powołała spółkę JSW Innowacje, która zajmuje się poszukiwaniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań do przemysłu górniczego, i nie tylko. Wszystkie duże firmy powinny brać przykład z JSW. Cieszy mnie, że w Projekt Wodorowy zaangażowane są zarówno spółki rozpoznawalne w Europie i na świecie, jak i te, które swoją pozycje dopiero budują” - powiedział wiceminister Jerzy Kwieciński.

Projekt polega na zbadaniu możliwości wykorzystania wodoru wyodrębnionego z gazu koksowniczego, który jest produktem ubocznym procesu koksowania, do rozwoju czystych technologii wodorowych. Cztery koksownie wchodzące w skład grupy kapitałowej JSW produkują rocznie 1,7 mld metrów sześciennych gazu koksowniczego rocznie, który zawiera 55 procent wodoru. Rola JSW Innowacje będzie polegała na uzyskaniu licencji oraz wdrożeniu technologii separacji wodoru z gazu koksowniczego.

Odseparowany i oczyszczony wodór może być wykorzystywany w ogniwach wodorowych do ekologicznej i bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, ekologicznego transportu publicznego w aglomeracji śląskiej, zasilania urządzeń elektrycznych i awaryjnych stacji zasilania np. dla szpitali, szkół czy urzędów.

Sygnatariusze listu zwracają uwagę, że separacja wodoru z gazu koksowniczego może stać się ważnym krokiem w kierunku czystszego powietrza, a sam węgiel koksowy może zostać uznany za źródło czystej energii. Rozwój lokalnego, wodorowego transportu publicznego mógłby znacząco poprawić jakość powietrza w sąsiedztwie dużych miast poprzez redukcję zanieczyszczeń, niższą emisję gazów cieplarnianych, a także redukcję hałasu.

„Innowacyjna technologia produkcji wodoru to jeden ze sposobów dywersyfikacji portfela produktów naszej grupy. Jest to także szansa na aktywny udział branży węglowej we wdrażaniu polityki bezemisyjnej. W ten sposób możemy udowodnić, że działalność polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego nie stoi w sprzeczności z ambitnymi celami Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji CO2. Postawienie na wodór jako paliwo przyszłości może okazać się szansą dla polskiego górnictwa” - powiedział wiceprezes JSW ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko.