Veolia: Były dwie spółki, będzie jedna

Veolia Energia Poznań odpowiadająca za sieci ciepłownicze i Veolia Energia Poznań ZEC zajmująca się wytwarzaniem energii w najbliższym czasie połączą się w jedną spółkę. Do 2020 roku Veolia wyda na inwestycje w regionie ponad 100 mln zł.

Jak poinformował prezes Veolii Energii Poznań Paweł Orlof, decyzja o połączeniu obu poznańskich spółek wynika z nowych wyzwań stojących przed Veolią: zaplanowanych inwestycji, rozwoju oferty dla przemysłu i samorządów, a także podnoszenia efektywności systemów ciepłowniczych.

„W 2002 roku obecna Veolia nabyła spółkę zarządzającą siecią ciepłowniczą w Poznaniu, w 2004 roku - poznańskie elektrociepłownie. Przez te lata dwie spółki, osobne podmioty prawne, współpracowały ze sobą, ale były zarządzane przez tego samego właściciela. Dziś to jest już jedna załoga, idziemy wspólnie do tego samego klienta. Stąd w naturalny sposób przyszedł czas połączenia w jedno przedsiębiorstwo” - powiedział Orlof.

Wyjaśnił, że koncepcja połączenia obu podmiotów znalazła się w strategii spółek na lata 2018-2020. Dokumenty w sprawie rejestracji spółki Veolia Energia Poznań są już w sądzie.

„Połączenie 113-letniej tradycji energetyki poznańskiej i 50-letniej historii ciepłownictwa, to dla nas szczególny moment. Na fundamentach dumnych tradycji budujemy nową historię energetyki i ciepłownictwa w Poznaniu. Robimy to po to, by podnieść efektywność naszego działania, podnieść nasze aktywa i zdolność finansowania. Jest to ważne z perspektywy planów wykorzystania do 2021 roku potężnych środków z UE, wspierających rozwój sieci ciepłowniczej i kogeneracji” - dodał.

Prezes podkreślił, że stworzenie jednej spółki z dwóch nie będzie się wiązało z redukcją zatrudnienia. Dotychczasowi klienci Veolii nie będą też musieli podpisywać nowych umów.

Jak podał, do roku 2021 Veolia zamierza zainwestować przeszło 100 mln zł w efektywną dystrybucję ciepła i wysokosprawną kogenerację, w tym w wymianę sieci kanałowych na preizolowane, budowę 12 km sieci ciepłowniczej, podłączenie nowych klientów czy budowę akumulatora ciepła. Spółka ma już podpisane umowy na dofinansowanie w ramach ZIT połowy wartości inwestycji z NFOŚiGW.

W ciągu najbliższych miesięcy w Poznaniu uruchomione ma być centrum zarządzania energią, które będzie nadzorowało proces produkcji energii i zarządzało siecią cieplną w mieście. „Dzięki temu możemy optymalizować pracę sieci ciepłowniczej i pracę elektrociepłowni. Przełoży się to na oszczędności paliwa i na niską emisję CO2” - podał prezes.

W pierwszym kwartale 2018 roku uruchomione ma być też centrum komunikacji z klientem, zajmujące się przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i reklamacji. Ruszy również elektroniczne biuro obsługi klienta.

Veolia obsługuje w regionie ponad 5 tys. klientów, z tego ok. 5 proc. stanowią odbiorcy indywidualni. Zatrudnia w regionie ok. 950 pracowników, ma ok. 55-proc. udział w rynku ciepła w Poznaniu i 40-60 proc. udział w rynkach lokalnych na terenie Wielkopolski. W skali regionu dysponuje ponad 690 km sieci ciepłowniczych i 6,3 tys. obsługiwanych węzłów cieplnych. W Poznaniu Veolia ma przeszło 510 km sieci.

PAP/ as/