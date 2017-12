Orban: Atak na Polskę to atak na Europę Środkową

Węgry stanowią przeszkodę nie do ominięcia dla zastosowania art. 7 traktatu UE wobec Polski - zapewnił w piątek węgierski premier Viktor Orban, podkreślając, że kto atakuje Polskę, ten atakuje całą Europę Środkową

Trzeba jasno powiedzieć pod adresem Unii, że nie warto nawet rozpoczynać tej procedury wobec Polski, bo nie ma żadnych szans, by mogła zostać przeprowadzona, gdyż na tej drodze są Węgry, które stanowią przeszkodę nie do ominięcia - oświadczył, pytany o uruchomienie wobec Polski art. 7 unijnego traktatu.

Podkreślił, że „Polska jest okrętem flagowym Europy Środkowej, bez Polski nie ma Europy Środkowej, bez silnej Polski nie ma silnej Europy Środkowej”.

Jeśli więc ktoś atakuje Polskę, tak jak to się teraz dzieje w Brukseli, to atakuje całą Europę Środkową - zaznaczył Orban, wyrażając przekonanie, że leży w interesie każdego, kto mieszka w Europie Środkowej, by Polska odnosiła sukcesy.

W naszym interesie jest stanie w całej rozciągłości u boku Polski i powiedzenie jasno, że nie może zapaść żadna decyzja europejska karząca Polskę, bo Węgry skorzystają ze swego prawa, by temu zapobiec - oświadczył węgierski premier.