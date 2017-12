Minister finansów nie płaci podatków

Prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko oskarżył ministra finansów Ołeksandra Danyluka o uchylanie się od płacenia podatków, ten zaś w odpowiedzi zażądał dymisji Łucenki - donoszą ukraińskie media.

Oceniam jego oświadczenie jako banalne dążenie do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Państwowa Służba Fiskalna przeprowadziła kontrolę i potwierdziła, że Danyluk nie zapłacił 700 tys. hrywien (ok. 88 tys. złotych) podatku. Powinien to zapłacić albo pójść do więzienia - powiedział Łucenko.