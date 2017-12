PGNiG: Gazu jest więcej niż oczekiwano

Przepływy gazu ziemnego z odwiertu rozpoznawczego Rizq-2 w Pakistanie dały wynik czterokrotnie większy niż podczas pierwszych badań - poinformowała spółka.

Po podłączeniu otworu do instalacji wydobywczej spodziewany przez PGNiG przyrost produkcji gazu ziemnego w Pakistanie wzrośnie o ok. 140-170 tys. m sześc. na dobę. Całkowita produkcja ze złóż w Pakistanie, na których operuje PGNiG, osiągnie tym samym poziom 1 mln m sześć gazu ziemnego dziennie - napisano w komunikacie PGNiG.

Spółka przypomniała, że pierwsze testy złożowe na odwiercie rozpoznawczym Rizq-2 wykonane zostały jeszcze w październiku 2017 r. Uzyskano wówczas wstępnie wynik przepływów na poziomie ok. 28 m sześć na minutę. Po przeprowadzeniu zabiegu szczelinowania hydraulicznego na przełomie listopada i grudnia br. pomiary dały wynik ok. 128 m sześć na min.

Odwiert rozpoznawczy Rizq-2 wykonany został na złożu Rizq w ramach koncesji Kirthar, w prowincji Sindh. Podłączenie do instalacji wydobywczej planowane jest do końca lutego 2018 roku. Całkowita produkcja ze złóż w Pakistanie, na których operuje PGNiG, osiągnie tym samym poziom 1 mln m sześc. gazu ziemnego dziennie. PGNiG SA posiada 70 proc. udziałów w tej produkcji, a 30 proc. należy do państwowej spółki Pakistan Petroleum Limited.

PGNiG wydobywa w Pakistanie gaz ziemny z dwóch złóż - Rehman i Rizq. Złoże Rizq zostało odkryte w 2015 roku odwiertem Rizq-1, który został włączony do produkcji w listopadzie 2016 roku. Prace wiertnicze dla PGNiG w Pakistanie wykonuje Exalo Drilling, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG.

PAP, MS