Klientów Ryanaira czeka w święta piekło

Z powodu przeprowadzonego w piątek w Niemczech ostrzegawczego strajku pilotów irlandzkich tanich linii lotniczych Ryanair opóźnionych było 9 z 36 porannych lotów, ale żadnego z nich nie odwołano - poinformował zarząd Ryanair w Dublinie

Przeprosił jednocześnie pasażerów za niedogodności zaznaczając, że akcja strajkowa była „zbędna” i wzięło w niej udział tylko niewielu pilotów.

Był to pierwszy strajk w liczącej ponad 30 lat historii Ryanair. Zorganizował go niemiecki związek zawodowy pilotów VC (Vereinigung Cockpit), któremu irlandzki przewoźnik zaproponował podjęcie negocjacji płacowych 5 stycznia we Frankfurcie nad Menem, ale nie zgodził się na przedstawiony przez związkowców skład ich delegacji, co oburzyło pilotów. Deklarują oni, że nie pozwolą pracodawcy, by sam wybierał swych rozmówców.

W Irlandii spotkają się 3 stycznia przedstawiciele Ryanair i tamtejszego związku zawodowego Impact Trade Union. Dopiero w rezultacie silnego nacisku przewoźnik uznał na piśmie Impact za reprezentanta interesów pilotów, co jest według związkowców historycznym sukcesem. Wcześniej Ryanair zasadniczo odmawiał traktowania związków zawodowych jako przedstawicielstwa pracowników.

SzSz (PAP)