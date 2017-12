Łukaszenka rzecznikiem praw przedsiębiorców

Alaksandr Łukaszenka spotkał się w piątek z przedstawicielami kręgów biznesowych, z którymi rozmawiał o podpisanym niedawno dekrecie wprowadzającym ułatwienia dla przedsiębiorców. - Rzecznik praw przedsiębiorców jest. To prezydent”- oświadczył Łukaszenka

Na spotkaniu Łukaszenka stwierdził między innymi, że mały i średni biznes to bardzo ważny element rozwoju gospodarki, a po wprowadzeniu zmian do przepisów nie ma już żadnych przeszkód dla przedsiębiorczości. Wypowiedź prezydenta przytoczyło jego biuro prasowe.

Kluczowy jest dekret, w którym jest mowa o tym, by dać ludziom możliwość rozwijać biznes, a nie myśleć o biurokracji i formalnościach - oświadczył Łukaszenka.

Dekret „O rozwoju przedsiębiorczości”, podpisany przez Łukaszenkę 23 listopada ma poprawić klimat biznesowy na Białorusi - zakłada zmniejszenie ingerencji państwa w działalność przedsiębiorstw i zniesienie barier administracyjnych, mniej kontroli i uproszczenia w rejestracji działalności.

Łukaszenka poinformował zebranych również o tym, że podpisał dekret „O rozwoju gospodarki cyfrowej”, którego celem jest stworzenie warunków, by na Białoruś wkraczały światowe firmy IT.

Drugi cel to inwestycje w przyszłość - to kadry i edukacja. Trzeci cel to wprowadzenie najnowszych instrumentów i technologii finansowych - oznajmił prezydent, cytowany przez służbę prasową.