Kamizelki z grafenu twardsze niż diament

Grafen jest prawdziwie imponującą technologią. Teraz okazało się, że może stanowić też podstawę do wytwarzania kamizelek kuloodpornych przyszłości. Uczeni właśnie odkryli nową właściwość tego materiału.

Kamizelki kuloodporne nie muszą być ciężkie i niewygodne, choć na tę chwilę - właśnie takie są. Uczeni pracują jednak nad tym aby żołnierze mieli większą mobilność na polu bitwy. Pomóc w tym ma grafen, który - jak odkryto - w pewnych warunkach może być twardszy niż diament i lżejszy niż obecne kamizelki kuloodoporne.

Uczeni z City University of New York odkryli, iż podwójna, ciasno ułożona warstwa grafenu może być w pewnych warunkach i przez pewien czas twardsza niż diament będąc jednocześnie milion razy cieńsza od kartki papieru.

Problemem jest jednak stworzenie odpowiednich warunków do tego aby obie warstwy zachowały wspomnianą twardość. Na razie trudno ją uzyskać na dłuższy okres jednak uczeni już pracują nad tym, by materiał rzeczywiście mógł być stosowany w kamizelkach kuloodpornych ale też by trafił do użytku cywilnego - jako element odzieży ochronnej.

autor: Dwuwymiarowy model struktury grafenu, fot. Wikipedia

płaska struktura złożona z atomów węgla, połączonych w sześciokąty. Materiał ten kształtem przypomina plaster miodu, a ponieważ ma jednoatomową grubość, w uproszczeniu określa się go mianem struktury dwuwymiarowej. Grafen jest przedmiotem zainteresowania przemysłu ze względu na różne właściwości, w tym elektryczne i mechaniczne. Opis teoretyczny grafenu powstał już w 1947 w pracy Philipa Russela Wallace’a. Jednak w tym samym okresie opublikowano szereg innych prac, w których dowodzono, że grafen, jak i inne materiały dwuwymiarowe, nie może istnieć w przyrodzie. Na początku lat 80. ubiegłego wieku pojawiały się artykuły wskazujące, że grafen można wytworzyć. W 2004 roku nastąpił przełom – równolegle grupy z Georgii i Manchesteru pokazały, że wytworzony przez nich grafen ma unikatowe własności, które zostały przewidziane wcześniej. Po tych publikacjach nastąpiło gwałtowne przyspieszenie prac nad grafenem – zarówno pod kątem czysto badawczym, jak i w poszukiwaniu coraz lepszych metod wytwarzania tego materiału. Za badania grafenu Andriej Gejm i Konstantin Nowosiołow z uniwersytetu w Manchesterze otrzymali w 2010 Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

