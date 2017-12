Boeing i Embraer nie wykluczają fuzji

Amerykański koncern lotniczy Boeing oraz brazylijskie przedsiębiorstwo Embraer potwierdziły, że prowadzona jest „dyskusja” na temat potencjalnego połączenia spółek - poinformowały firmy we wspólnym komunikacie. Jak podkreślono, to „ciągle pozostaje kwestią domawianą”

Nie ma gwarancji, że dyskusje te doprowadzą do jakichkolwiek transakcji. Firmy Boeing i Embraer nie zamierzają publikować więcej komentarzy na temat rozmów - czytamy w komunikacie.

Samoloty obu producentów latają we flocie Polskich Linii Lotniczych LOT, m.in. Boeing 787-8 Dreamliner, Boeing 737 MAX 8, czy Embraer 195, 170.

Boeing oraz Embraer zastrzegli jednocześnie, że „jakiekolwiek potencjalne transakcje podlegałyby zatwierdzeniu przez brazylijski rząd i organy prawne, a także rady obu firm i udziałowców firmy Embraer”.

„Informacje dotyczące przyszłości podlegają czynnikom ryzyka i niepewności”- podkreślono.

Dodano, że „wiele czynników ryzyka, niepewności i innych, które często pozostają poza naszą kontrolą może sprawić, że faktyczne wyniki będą znacznie różnić się od tych przewidzianych w oświadczeniach dotyczących przyszłości”.

Należy w to włączyć poza czynnikami opisanymi w raportach firm Boeing i Embraer złożonych w Komisji Papierów Wartościowych (SEC) i podkreślonych w innych ustępach niniejszego komunikatu także czynniki ryzyka związane z potencjalnym strategicznym połączeniem. Firmy Boeing i Embraer nie mogą dać żadnej gwarancji na to, czy oświadczenia dotyczące przyszłości okażą się prawdziwe - zaznaczono.

Eksperci w mediach podkreślają, że wiadomość o prowadzonych rozmowach między Boeingiem a Embraerem nadeszła kilka miesięcy po tym, jak europejski Airbus i kanadyjski Bombardier ogłosiły sojusz.

W październiku br. Bombardier i Airbus podpisały porozumienie w sprawie partnerstwa w programie C Series. Dyrektor generalny Airbusa Tom Enders mówił wówczas, że obie firmy zamierzają sprzedać „tysiące” tych samolotów i przejąć 50 proc. rynku samolotów wąskokadłubowych. Na przełomie września i października br. USA nałożyły wstępnie prawie 300 proc. karnych ceł na samoloty wąskokadłubowe produkowane przez Bombardiera, które miały trafić do amerykańskich linii lotniczych Delta. Amerykańskie media nazywają to „wojną handlową” o rynek lotniczy.

SzSz(PAP)