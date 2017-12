Marynarze dostaną nowe okręty

Umowa na dostawę dwóch kolejnych niszczycieli min oraz nowego okrętu ratowniczego zostanie podpisana w najbliższą środę - poinformowało w piątek MON

Kontrakt dotyczy dwóch nowoczesnych niszczycieli min wraz z trzema pakietami wsparcia logistycznego oraz jednego okrętu ratowniczego, z opcją zamówienia drugiego.

Pod koniec listopada podniesiono banderę na ORP Kormoran - nowym okręcie do walki minowej. Jest on przeznaczony do działań bojowych na Bałtyku, Morzu Północnym i na innych akwenach w ramach wspólnych operacji morskich NATO. Kormoran w połowie listopada, po badaniach kwalifikacyjnych, został przekazany 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Główne zadania okrętu zbudowanego w ramach projektu Kormoran II to poszukiwanie, klasyfikacja oraz identyfikacja min morskich, a także ich niszczenie; przeprowadzanie okrętów i statków przez rejony zagrożenia minowego, obrona przeciwminowa jednostek morskich, rozpoznawanie torów wodnych, zdalne sterowanie samobieżnymi nawodnymi platformami przeciwminowymi (trałami, pojazdami holującymi sonary), poszukiwanie oraz zwalczanie sił i środków dywersji w rejonach portów i kotwicowisk, udział w akcjach ratowniczych. Kormoran może nie tylko likwidować, ale również stawiać miny.

Długość okrętu wynosi 58,5 m, szerokość ponad 10 m, a wyporność 830 t. Załoga liczy 45 osób. Główna broń Kormorana to bezzałogowe aparaty do walki minowej, okręt jest uzbrojony także w armatę 23 mm, trzy wielkokalibrowe karabiny maszynowe 12,7 mm i trzy wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych Grom. Jednostka została wyposażona w system zarządzania walką SCOT-M. Okręt, zbudowany ze stali amagnetycznej, zaprojektowano tak, aby odznaczał się niskimi sygnaturami pól fizycznych i wysoką manewrowością.

Zwodowany na początku września 2015 r. w obecności ówczesnej premier Ewy Kopacz to pierwszy z niszczycieli min tej klasy; w chwili zawarcia kontraktu MON planowało zamówienie co najmniej dwóch kolejnych jednostek tego typu, które mają się nazywać Albatros i Mewa i zastąpią trałowce Mewa, Czajka i Flaming, zwodowane w połowie lat 60.

Kontrakt na projekt i budowę trzech jednostek typu Kormoran II podpisano we wrześniu 2013 r. pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a konsorcjum, któremu przewodniczy Remontowa Shipbuilding, a należą także OBR Centrum Techniki Morskiej i Stocznia Marynarki Wojennej. Wartość zlecenia na budowę trzech okrętów projektu 258 wyniosła ok. 1,2 mld zł.

We wrześniu br. Inspektorat Uzbrojenia MON rozpoczął negocjacje z PGZ w sprawie budowy okrętu Ratownik, przeznaczonego do wspierania działań na morzu i w rejonach przybrzeżnych, ewakuacji technicznej, oraz wsparcia działań ratowniczych na morzu. Okręt nowego projekt ma zastąpić dwie przestarzałe jednostki ratownicze.

SzSz(PAP)