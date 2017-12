Jest śledztwo ws. katastrofy MIG-29

Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie bada okoliczności rozbicia się w poniedziałek samolotu MIG-29. Wszczął śledztwo ws. sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym. Grozi za to do 10 lat więzienia

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński poinformował , że śledztwo zostało wszczęte po analizie materiałów zgromadzonych w toku czynności wykonywanych od poniedziałku.

Służyło to jak najszybszemu zgromadzeniu wszystkich informacji o zdarzeniu oraz zabezpieczeniu dowodów - dodał.

Prokuratura - zaznaczył Łapczyński - będzie ustalała przyczyny zdarzenia i badała, czy było ono wynikiem awarii maszyny, błędu ludzkiego, czy też zbiegu obydwu okoliczności.

Jak sprecyzował dotąd zostały przeprowadzone oględziny wraku samolotu oraz okolicy miejsca zdarzenia. Zabezpieczono rejestratory z samolotu jak też dane z innych urządzeń rejestrujących przebieg lotu, zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą stanu technicznego MIG-a, warunków pogodowych, komunikacji samolot - wieża, realizowanego zadania, uprawnień pilota oraz procesu szkolenia.

Przesłuchano też świadków m.in. kontrolerów ruchu lotniczego, techników obsługujących samolot - powiedział rzecznik. Na miejscu zdarzenia wspólnie z prokuratorami pracowali też eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.Kopie nośników z danymi lotu zostały przekazane ekspertom z Komisji Badania Wypadków Lotniczych, tak by Komisja mogła niezwłocznie podjąć badania we własnym zakresie - poinformował prokurator.

Zapewnił równocześnie, że prokuratorzy będą na bieżąco współpracować z ekspertami z Komisji, a ich ustalenia „w zakresie przyczyny zdarzenia, będą istotnym materiałem dowodowym, pozwalającym na dokonanie jego prawnokarnej analizy”.

W czwartek szef MON Antoni Macierewicz poinformował, że niedługo będzie raport Komisji.

Podchodzący do lądowania w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim myśliwiec MiG-29 rozbił się w poniedziałek wieczorem w okolicach Kałuszyna na Mazowszu. Samolot pilotował jeden, 28-letni pilot; startował z tego samego lotniska, na którym miał wylądować. W poszukiwaniach pilota udział brało co najmniej 200 osób: Żandarmeria Wojskowa, a także policja, straż pożarna i leśnicy. Został odnaleziony po ok. dwóch godzinach.

Po odnalezieniu, pilot został przewieziony do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. We wtorek zastępca komendanta Wojskowego Instytutu Medycznego płk Jarosław Kowal poinformował, że pilot miał operację stawu skokowego, która przebiegła pomyślnie; pacjent czuje się dobrze.

SzSz (PAP)