Japonia się zbroi, ale wydatki socjalne przeważają

Rząd Japonii przyjął w piątek projekt budżetu na 2018 rok o rekordowej wysokości 97,7 bln jenów (ok. 862 mld dolarów), w związku z rosnącymi wydatkami socjalnymi i zwiększonym budżetem na obronę w obliczu groźby ze strony Korei Północnej

Co ciekawe, w obliczu zagrożenia, to dysproporcja w wydatkach między wydatkami na obronność, a wydatkami socjalnymi zwraca największa uwagę. I tak, choć Chiny budują bazę wojskową na spornym atolu, a Korea Północna odpala rakiety atomowe przelatujące nad głowami Japończyków, to na wydatki socjalne zaplanowano na blisko 33 bln jenów, natomiast wydatki na obronę - na 5,2 bln - jak donosi agencja Kyodo. Obie pozycje są najwyższe w historii. Wynika to z ogromnego problemu starzejącego się społeczeństwa. Japończycy nie garną się do związków, ani do zakładania rodzin. Mają w związku z tym też coraz więcej problemów psychicznych.

Jednocześnie przy założeniu wzrostu gospodarczego o 1,8 procent w 2018 roku Japonia spodziewa się najwyższych od 27 lat przychodów podatkowych w wysokości 59,1 bln jenów.

Wydatki na obronę zwiększane są przez rząd premiera Shinzo Abe w odpowiedzi na zagrożenie atomowe i balistyczne ze strony Korei Północnej oraz rosnącą asertywność i zbrojenia w Chinach. Suma budżetu obronnego na 2018 roku zawiera ok. 730 mln jenów na amerykański system obrony rakietowej Aegis.

Wydatki na projekty związane z robotami publicznymi zaplanowano na podobnym poziomie jak w 2017 roku, czyli blisko 6 bln jenów.

W związku z planowaną na kwiecień 2019 roku abdykacją cesarza Akihito rząd przeznaczył już w 2018 roku 3,6 mld jenów na odpowiednie przygotowania mieszkaniowe i inne.

Rząd premiera Shinzo Abe zaplanował też środki na zapewnienie opieki przedszkolnej dla około 110 tys. dzieci, żeby poprawić warunki dla pracujących matek.

Projekt budżetu, który wprowadza w życie decyzję Abe o zwiększeniu wydatków na opiekę nad dziećmi oraz edukację, potwierdza odejście premiera od celu osiągnięcia nadwyżki budżetowej do roku 2020. Cytowany przez Kyodo minister finansów Taro Aso powiedział, że nowy plan osiągnięcia nadwyżki zostanie przedstawiony „najszybciej jak to możliwe w przyszłym roku”.

Deficyt budżetowy będzie sfinansowany poprzez emisję obligacji o wartości 33,7 bln jenów.

PAP, mw