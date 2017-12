Uwaga na rabusiów tożsamości

W III kwartale 2017 r. próbowano wyłudzić na skradzione dowody osobiste 1756 kredytów o łącznej wartości 130,5 mln zł. Do Centralnej Bazy Danych Systemu Dokumenty Zastrzeżone prowadzonej przy ZBP trafiło w tym czasie aż 38,5 tys. dowodów osobistych, paszportów i praw jazdy.

Codziennie łupem złodziei pada ponad 400 dokumentów, na które oszuści zaciągają kredyty – na nasze konto. Trudno potem wytłumaczyć się z tego, że to nie my je wzięliśmy – bank czy co gorsza firma parabankowa zaczyna naliczać raty. Kradzież dokumentu należy jak najszybciej zgłosić na policję, a numer dowodu zastrzec najlepiej osobiście w swoim banku . Tym bardziej, że dowód osobisty może posłużyć także i do innych fatalnych dla nas w skutkach działań, np. wypłacenia pieniędzy z konta, oszustwa ubezpieczeniowego, wyciągnięcia ważnych dokumentów z urzędów itd.

Od 2008 r., kiedy to rozpoczęte zostały dokładne badania w tym zakresie, udaremniono łącznie 72,9 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 3,96 mld złotych. Przez te wszystkie lata odnotowywano ponad 20 prób wyłudzeń dziennie. Każdego dnia próbowano na cudze nazwiska ukraść ponad 1,1 mln zł.– mówi Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DZ.

Zastrzec warto nie tylko dokument tożsamości, ale także utraconą kartę bankową. Należy do zrobić w swoim banku albo zadzwonić na ogólny numer (+48) 828 828 828, który dotyczy większości banków w Polsce.