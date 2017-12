Rekordowy „elektryczny” kontrakt „Solarisa”

Solaris Bus & Coach wygrał kontrakt na dostawę 25 przegubowych autobusów elektrycznych Urbino 18 electric do Brukseli za kwotę ponad 21 mln euro.

To największe w dotychczasowej historii sprzedaży jednorazowe zamówienie na pojazdy bezemisyjne. Osiemnastometrowe ekologiczne pojazdy wyjadą na ulice europejskiej stolicy w pierwszej połowie 2019 roku. Zamówienie stołecznego przewoźnika STIB Bruksela jest największym jednorazowym zleceniem na elektryczne autobusy produkowane w Bolechowie - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zapisami zamówienia, Solaris jest odpowiedzialny za dostarczenie i instalację całego systemu ładowania. Zlecenie zostanie zrealizowane we współpracy z firmą Schaltbau Refurbishment GmbH. Oznacza to, że bezemisyjne autobusy zostaną dostarczone wraz z pełną infrastrukturą, obejmującą zarówno 2 ładowarki w zajezdni, jak i 2 w centrum miasta oraz zasilające je stacje transformatorowe SN/NN.

Umożliwi to regularne ładowanie pojazdów podczas jazdy na ich stałych trasach. Dodatkowo zajezdnia przewoźnika zostanie uzupełniona o 24 pantografowe stacje ładowania, zasilane z nowej stacji transformatorowej SN/NN, do uzupełniania energii podczas ładowania nocnego, podano także.

To nie pierwsze zamówienie brukselskiego przewoźnika - w sierpniu tego roku Solaris Bus & Coach podpisał z STIB umowę ramową, która zakłada dostawę siedmiu sztuk autobusów bateryjnych Urbino 8,9 LE z możliwością rozszerzenia o kolejne pojazdy - przypomniano.

Zgodnie z zapowiedzią brukselskiego ministra transportu Pascala Smet, przewoźnik zakłada elektryfikację całej floty autobusowej do 2030 roku.

Nowe Urbino 18 electric z powodzeniem jeździ już w Krakowie (wraz z dostawą 20 autobusów bateryjnych dla MPK Kraków w sierpniu tego roku), Jaworznie (w którym jeździ już 9 sztuk) oraz - testowo - w warszawskim MZA. Już niedługo trafi także na zagraniczny rynek, bowiem w produkcji znajdują się 3 pojazdy dla TMB Barcelona, wylicza Solaris.

Solaris Bus & Coach S.A. to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej: autobusów, trolejbusów i tramwajów. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 15 000 pojazdów.

ISBNews, MS