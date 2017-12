Współczesny Mikołaj jak Myszka Miki i Darth Vader

Dzisiejszy Święty Mikołaj z reklam i wizerunków, jakie funkcjonują w kulturze popularnej, zaczyna nieco przypominać symulakrum, tak jak Myszka Miki czy Darth Vader - uważa dr hab. Marcin Kępiński z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego

Jego zdaniem, współczesna kultura popularna przekracza wszelkie granice, łamie wszelkie bariery estetyczne czy semantyczne.

Przypomniał, że św. Mikołaj żyjący na przełomie III i IV wieku, biskup Miry z terenów dzisiejszej Turcji, był według hagiografów bardzo skromnym człowiekiem. Był bardzo dobry dla jemu współczesnych, dla swoich sąsiadów, stąd powstały liczne legendy o jego dobroci i niesieniu pomocy, zwłaszcza ubogim.

Natomiast - jak sądzę- do głowy by mu nie przyszło, że zrobi tak oszałamiającą karierę w reklamie i marketingu. Dzisiaj postać Świętego Mikołaja, którą znamy z reklam coca-coli sięga do lat 30. XX wieku, kiedy zaczęto wykorzystywać obrazy malowane przez Huddona Sundbloma - wyjaśnił antropolog.