Mniej niepełnosprawny w banku

Do rąk polskich bankowców trafił bardzo ważny dokument. To kolejna, trzecia już edycja Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami wydana przez Związek Banków Polskich.

Związek od lat podejmuje działania, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ograniczenie sytuacji, w których niepełnosprawność jest barierą w załatwianiu codziennych spraw, do których należy korzystanie z usług bankowych. Celem całego sektora bankowego jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi wszystkim klientom, w tym m. in. osobom z niepełnosprawnościami.

Dlatego banki planują i wdrażają coraz lepsze rozwiązania odpowiadające na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Przy trzeciej edycji Dobrych praktyk pracowali eksperci Związku Banków Polskich wraz z całym gronem reprezentantów wielu organizacji osób z różnymi niepełnosprawnościami. Celem dokumentu jest tworzenie zestawu wytycznych redukujących bariery w dostępie do usług bankowych zidentyfikowane przez środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Pierwsza edycja Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki wydana została w 2012 roku. Zawierała przede wszystkim wskazówki natury ogólnej i odnosiła się do trzech podstawowych rodzajów niepełnosprawności oraz czterech kanałów dostępu do usług – oddziału, call center, internetu oraz bankomatu. II edycja, opublikowana na przełomie 2014/2015 roku została znacznie rozbudowana i zawierała m. in. szczegółowe wytyczne dotyczące bankowości internetowej, wskazówki w zakresie kanału bankowości mobilnej, obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sugestie odnośnie obsługi poza oddziałem. W stosunku do poprzednich wydań, III edycja Dobrych praktyk została uzupełniona o nowe rozdziały dotyczące: urządzeń VTM oraz zastosowania biometrii w bankowości i jej wpływu na obsługę klientów z niepełnosprawnościami, jak również osób starszych. Materiał został ponadto rozbudowany o informacje z zakresu tworzenia dokumentów bankowych, a także dotyczące psów asystujących i psów przewodników.

Związek Banków Polskich zapowiada dalsze prace. W kolejnej, IV edycji znajdą się informacje nt. Dyrektywy ws. zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług, zwanej Europejskim Aktem o Dostępności, której celem jest m. in. większe włączenie społeczne oraz prowadzenie niezależnego życia przez osoby z niepełnosprawnościami.