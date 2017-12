PKO BP uruchomił Platformę Wsparcia Eksportu

Nowe, bezpłatne narzędzie analityczne, które pomoże małym i średnim firmom w ekspansji zagranicznej uruchomił PKO Bank Polski. To Platforma Wsparcia Eksportu, na której znajdą się m.in. analizy rynków eksportowych, raporty branżowe i baza wydarzeń handlowych

Jak powiedział dyrektor Pionu Rozwoju Zagranicznego PKO BP Robert Zmiejko, wsparcie analityczne ze strony banku jest istotne w obliczu dynamicznego rozwoju polskiego eksportu na rynkach międzynarodowych.

Zgodnie z analizami PKO BP, na koniec 2017 r. polski eksport prawdopodobnie osiągnie najwyższy jak dotąd wynik - ponad 200 mld euro. Jeśli chodzi o kolejne lata, uważamy, że polscy eksporterzy nadal będą odnosić bardzo duże sukcesy. W 2020 r. eksport przekroczy prawdopodobnie kwotę 240 mld euro - powiedział Zmiejko. Jego zdaniem, wzrost ten jest w dużej mierze zasługą wysokiej jakości i innowacyjności polskich produktów.

PKO BP podkreśla, że uruchomiona właśnie Platforma Wsparcia Eksportu wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju międzynarodowego, realizowane przez bank od kilku lat.

W ramach tych kierunków uruchamiamy placówki zagraniczne i relacje korespondenckie. Jesteśmy liderem na rynku krajowym pod względem liczby relacji z partnerami bankowymi na całym świecie: mamy ich już ponad 1300. Dodatkowo właśnie uruchomiliśmy serwis online, w którym polscy przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje o 130 rynkach zagranicznych - dodał Zmiejko

Jak zaznaczył, dostęp do platformy jest bezpłatny. Na stronie www.wspieramyeksport.pl można pozyskać informacje np. na temat rozwoju poszczególnych branż w ujęciu globalnym, czy też - jaki jest potencjał rozwoju danej branży na wybranych światowych rynkach. W serwisie znajdują się także dane dotyczące zagranicznych wydarzeń handlowych, tj. targów, seminariów i konferencji oraz najpopularniejszych w poszczególnych krajach portali e-commerce, na których można kupić bądź sprzedać produkty.

Dyrektor Pionu Rozwoju Zagranicznego PKO BP zaznaczył, że nowe narzędzie analityczne jest skierowane w szczególności do małych i średnich przedsiębiorców.

Sektor małych i średnich firm w Polsce liczy ok. 1,9 mln przedsiębiorstw, zatrudnia ponad 6,5 mln osób i tworzy ok. 50 proc. polskiego PKB - dodał Zmiejko.

Stąd - jak podkreślił - wynika koncepcja banku, aby wspierać przede wszystkim te firmy, które coraz częściej rozwijają się na rynkach międzynarodowych poprzez eksport swoich produktów czy usług”.

Zmiejko zaznaczył, że oprócz oferty analitycznej PKO Bank Polski zapewnia swoim klientom całą paletę usług, które mogą być pomocne w ekspansji zagranicznej.

Są to kredyty inwestycyjne i obrotowe, a także różnego rodzaju produkty zabezpieczające ryzyka związane z handlem zagranicznym, czyli akredytywy, gwarancje oraz wymiana walut - dodał.

Przykładem firmy aktywnej na rynkach zagranicznych jest ASKET z Wielkopolski, który eksportuje maszyny do produkcji biomasy do ponad 30 krajów. Właściciel firmy Roman Długi zwrócił uwagę, że to sami polscy przedsiębiorcy sygnalizowali potrzebę stworzenia narzędzia, które ułatwi im wejście na zagraniczne rynki.

To właśnie na podstawie rozmów z eksporterami i obserwowania rozwijającego się rynku PKO BP stwierdził, że jest potrzebna platforma, która dotrze do firm z polskim kapitałem. Teraz, kiedy polski eksport prężnie się rozwija, będzie to świetne narzędzie dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział PAP Roman Długi.

Jego zdaniem, najbardziej przydatny element platformy to poradnik eksportera.

Jest tam wiele wskazówek: jaką analizę przeprowadzić, jak dobierać sobie klientów i partnerów zagranicznych, w jakich imprezach branżowych uczestniczyć - zauważył. Jak zaznaczył, na Platformie Wsparcia Eksportu można znaleźć także adresy polskich ambasad, konsulatów oraz tworzonych organizacji, które będą wspomagały eksporterów. „Jako przedsiębiorca bardzo chętnie korzystam ze struktur administracji państwowej za granicą i nawiązuję kontakty w krajach, do których wyjeżdżamy - powiedział Roman Długi.

Jego zdaniem, branża związana z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną powinna być w serwisie dostrzeżona i rozwinięta, ponieważ małe i średnie polskie firmy mają wiele technologicznych rozwiązań w tym zakresie.

Według wiceprezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Wojciecha Fedki, dla polskich przedsiębiorców z małego i średniego sektora możliwość bezpłatnego poznania swoich szans konkurencyjnych na rynkach zagranicznych jest bardzo istotna.

Informacja na poziomie łańcucha wybranej branży w danej geografii jest dużo efektywniejszym narzędziem wsparcia polskiego biznesu niż rozmowa językiem biznesu o makroekonomicznych zjawiskach występujących za granicą - ocenił.

Fedko zaznaczył, że polscy przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm mają możliwość skorzystania z całego wachlarza instrumentów wsparcia kapitałowego.

W PAIH, która jest częścią Polskiego Funduszu Rozwoju oferujemy przedsiębiorcom fundusze kapitałowe i produkty wyspecjalizowane, a także, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, różnego rodzaju dofinansowania. Mamy fundusz ekspansji eksportu i mamy też partnerów komercyjnych, typu PKO BP, który to bank regularnie organizuje prezentacje dla przedsiębiorców w zakresie produktów ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i kredytowych” - powiedział Fedko.

