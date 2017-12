Polski rynek zabawek wart jest miliardy

Klocki - to najpopularniejsze zabawki, które są kupowane w naszym kraju. Na drugim miejscu są zabawki z kategorii sport i rekreacja, a na trzecim pojazdy dla dzieci. Firma badawcza RMD Research szacuje, iż polski rynek zabawek warty jest rocznie ok. 3 mld zł.

Firma RMD Research jako jedyna w Polsce bada rynek zabawek na podstawie danych pozyskiwanych z dużych sieci handlowych.

Jak powiedział kierownik do spraw rozwoju w firmie RMD Research Paweł Szmidt, w naszym kraju wśród kategorii zabawek najwięcej wydajemy na klocki - mają one ok. 20 proc. udziału wartościowego w badanym rynku.

Od początku tego roku do końca listopada segment klocków wzrósł o ok. 3 proc., jeśli chodzi o wartość sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym - dodał.

Drugim segmentem na tym rynku jest kategoria sport i rekreacja. „Do tej kategorii zaliczamy m.in. takie zabawki jak hulajnogi, baseny czy trampoliny. Trzecią kategorią, która ma ok. 13 proc. udział w rynku są pojazdy dla dzieci” - zaznaczył Szmidt.

Natomiast najmniejszą częścią w badanej kategorii zabawek w naszym kraju są puzzle, które - jak powiedział Szmidt - zajmują ok. 2 proc. rynku.

Jak wynika z danych RMD Research, ceny zabawek w naszym kraju wzrosły w obecnym roku (od stycznia do końca listopada) o ok. 2 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku ub.

Według Szmidta klienci coraz chętniej, zamiast w sklepie, kupują zabawki w internecie. Zastrzegł przy tym, że bardzo trudno określić dokładną wielkość sprzedaży zabawek tą drogą.

Szacujemy, że rynek zabawek tylko na platformie Allegro wart jest powyżej 500 mln zł i rośnie - stwierdził.

Zdaniem Szmidta, ze względu na znaczącą część importu wartość rynku zabawek w naszym kraju jest uzależniona od kursu walut, głównie dolara.

Drugim czynnikiem wpływającym na ten rynek jest liczba dzieci. Obecnie mamy, jak podaje GUS, nieduży, ale jednak wzrost liczby urodzin. Biorąc pod uwagę mocną złotówkę i wzrost urodzin - w 2018 należy spodziewać się większej liczby sprzedanych zabawek - powiedział Szmidt.

(PAP)SzSz