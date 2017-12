Liderzy rynku ubezpieczeń 2017

Konkursy ubezpieczeniowe „Gazety Bankowej” rozstrzygnięte. Po raz ósmy wybrano liderów wśród zakładów ubezpieczeniowych konkursie „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2017”, a po raz szósty – „Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2017”

Technologia ułatwia ocenę ryzyka i pozwala szybciej kontaktować się z klientem. W ubezpieczeniach jest coraz bardziej widoczna, jednak w wielu przypadkach nie zastąpi agenta. Kontakt z nim, czy to za pośrednictwem infolinii, czy poprzez osobistą rozmowę z dedykowanym doradcą, jest nieraz kluczem do podjęcia decyzji o kupnie polisy.

W ubezpieczeniach łączą się tradycja i nowoczesność. Nowe technologie pozwalają precyzyjnie ocenić ryzyko, a nawet je zmniejszyć, jeżeli uzyskają dostęp do odpowiedniej liczby danych, i na ich podstawie określą słabe i mocne punkty kontrahenta. Z drugiej jednak strony, ostateczna decyzja i tak zależy od klienta, a tę rzadko – jeżeli jej konsekwencje rozciągają się na wiele lat – podejmuje się bez konsultacji z doradcą.

Tegoroczne konkursy ubezpieczeniowe „Gazety Bankowej” pokazały ważną cechę, charakterystyczną dla współczesnego, polskiego rynku: otwarcie na klienta. Teoretycznie istniało ono zawsze, bo to on decydował o być albo nie być firmy ubezpieczeniowej, kupując u niej polisę albo rezygnując z jej usług. W praktyce wyglądało to jednak różnie, bo jeszcze niedawno wystarczyło zaoferować klientowi polisę ograniczoną do minimum i to mu wystarczyło.

Teraz już nie wystarcza. Współczesny klient oczekuje dużo, polisy bez specjalnej zwłoki i na wysokim poziomie. Tego nauczyli go rynkowi gracze, którzy im szybciej i sprawniej odczytają potrzeby klienta, tym łatwiej będzie im sprzedać towar i usługę. Klient nie czeka, to rynek z całą swoją bogatą ofertą sam przychodzi do niego.

Zmiany, jakie zaszły w ubezpieczeniach, są pochodną tego pędu za szybkością i ułatwianiem. Kto potrafi się do tego dostosować, ten wygra. Dostosowanie się w obecnej rzeczywistości oznacza nie tylko zaoferowanie dobrej, klasycznej polisy, ale także atrakcyjnej, konkurencyjnej ceny (ale nie przesadnie niskiej, bo to rodzi wątpliwości o zakres świadczeń) i prostej, szybkiej obsługi.

Droga od polisy do klienta wydatnie się skraca. Niektóre ubezpieczenia można kupić nieomal od ręki: na lotnisku, przez internet, przez aplikację, korzystając z ofert firmy telekomunikacyjnej. Technologia pozwala na zmniejszenie lub nawet na likwidację barier, które kiedyś trzeba było pokonać.

„Gazeta Bankowa” nagrodziła zwycięzców, którzy w tej skomplikowanej rzeczywistości radzą sobie lepiej niż inni. Po raz ósmy kapituła konkursu wybrała liderów wśród zakładów ubezpieczeniowych („Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2017”), a po raz szósty – „Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2017”. Ocenialiśmy twarde dane finansowe (firmy przysłały wypełnione ankiety, dotyczące trzech kategorii: ubezpieczenia na życie, komunikacyjne, osobowe i majątkowe), a ostateczne decyzje o wyborze liderów podjęła kapituła konkursu. Z kolei lidera-menedżera wyłoniono z grona sześciu nominowanych.

Zwycięzcą działu I – Ubezpieczenia na życie – została Aviva, za nią uplasowała się firma Nationale Nederlanden, która wyprzedziła Pramericę Życie TUiR. W kategorii zakładów ubezpieczeniowych działu II, z wyłączeniem grupy 3 i 10, pierwsze miejsce zajęła BZ WBK Aviva, drugi był SKOK Ubezpieczenia, trzecia – Signal Iduna. W kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych zwyciężył PZU, przed Avivą oraz ERGO Hestia.

Na podstawie zgłoszeń nadesłanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, tytuł „Ubezpieczeniowego Menedżera Roku 2017” kapituła przyznała Agnieszce Wrońskiej, prezes Link4 . Umiejętne wykorzystanie nowych technologii, połączone z ukierunkowaniem firmy na oczekiwania i potrzeby klienta, to bez wątpienia jej zasługa.

Nagrodę specjalną otrzymał Paweł Ziemba, prezes Vienna Life TU na Życie SA. Uroczyste spotkanie, podczas którego wręczono nagrody, było okazją do wymiany opinii na temat perspektyw rynku ubezpieczeń i dokonujących się na nim zmian.

Wszystkim zwycięzcom obu konkursów „Gazety Bankowej” gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na trudnym, dynamicznym, ale interesującym rynku ubezpieczeń.

Stanisław Koczot

Więcej o wynikach obu konkursów ubezpieczeniowych w styczniowym numerze „Gazety Bankowej”, który będzie do kupienia od czwartku 28 grudnia