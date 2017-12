Nie wyrzucaj jedzenia

Kończy się powoli świąteczne obżarstwo. Na naszych stołach zostało jednak jeszcze mnóstwo jedzenia. Nie wyrzucajmy go, podzielmy się z potrzebującymi!

To już trzeci rok akcji „Podziel się Posiłkiem z Bezdomnymi”. Jej pomysłodawcy i organizatorzy po raz pierwszy na Wielkanoc 2015 roku, i od tej pory w każde święta, zachęcają Polaków, aby zamiast wyrzucać jedzenie do śmieci oddali je do jadłodajni dla bezdomnych i ubogich. Tegoroczna akcja trwa od 26 do 28 grudnia.

Wszystko zaczęło się od prośby bezdomnego mężczyzny o dwa złote. Pani Marysia Skołożyńska zamiast wręczyć mu pieniądze, zaproponowała posiłek. Jak się okazało – ten pan marzył o tradycyjnym wielkanocnym jajku. Podczas świątecznego śniadania Pani Marysia uzmysłowiła sobie, ile jedzenia zmarnuje się po Świętach i poprosiła znajomych na Facebooku, aby nie wyrzucali tego, co im zostanie. Odzew był tak duży, że cały tydzień po Wielkanocy jeździła po domach i uzbierawszy dwa bagażniki jedzenia, przekazała je bezdomnym osobom spod hali Mirowskiej.

Kiedy pół roku później – z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2015 roku – nagłośniła swoją akcję kolejny raz na Facebooku, zainteresowanie było przeogromne. Udział w niej zadeklarowało ponad tysiąc osób, a kolejny tysiąc wyraził zainteresowanie. Tym razem nie jeździła po Warszawie sama. Zgłosiło się 20 wolontariuszy, którzy wraz z nią cały tydzień odbierali jedzenie z domów i przekazywali do jadłodajni przy Hospicjum im. Świętego Krzyża, gdzie je rozdawano. Mnóstwo osób dostarczyło też jedzenie bezpośrednio na miejsce.

Na kolejną Wielkanoc w 2016 roku Pani Marysia zaprosiła do współpracy jadłodajnie z całej Polski. Jedzenie było więc zbierane i rozdawane już nie tylko w Warszawie, ale także w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Sopocie, Radomiu, Bydgoszczy, Katowicach, Białymstoku, Radomiu, Sosnowcu, Toruniu, Rzeszowie, Olsztynie, Lublinie, Włocławku, Opolu i Wałbrzychu.

Akcja nabiera rozmachu. A organizatorzy wciąż potrzebują wsparcia. Koordynują pracę kierowców-wolontariuszy i współprace z jadłodajniami. Nie każdy jest w stanie samodzielnie zawieźć jedzenie na miejsce, więc ciągle potrzeba chętnych kierowców, którzy będą odbierać jedzenie od osób w jego mieście i zawozić do jadłodajni. Do obsługi tegorocznych świąt zgłosiło się na razie aż 200 kierowców!

Akcja tradycyjnie nagłaśniana jest na Faceboooku - www.facebook.com/podzielmysie/ - w tej chwili swój udział zgłosiło prawie 14 tysięcy użytkowników, a drugie tyle jest zainteresowanych akcją.

Odbiorców także przybywa! W tej chwili w akcji bierze udział 50 polskich miast. Na stronie internetowej http://podzielmysie.pl/ w zakładce Jadłodajnie – odnaleźć można najbliższe miejsce zbiórki, ale także zgłosić kolejne.