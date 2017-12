709 mln złotych z UE dla Podlasia

709 mln zł z UE na inwestycje i projekty społeczne będzie do zdobycia w 2018 r. w konkursach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) - zapowiada samorząd województwa.

Zaplanowano 28 konkursów. Dodatkowo będą trzy nabory dedykowane miastu Białystok i ościennym gminom tworzącym stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny.

„Na duże wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy. Ponad 200 milionów złotych to pula środków dla podlaskich firm m.in. na innowacyjne inwestycje, rozwój działalności badawczo-rozwojowej, a także - i to jest nowość - udział w targach czy misjach gospodarczych” - poinformował PAP odpowiedzialny za fundusze unijne wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno.

50 mln zł trafi do samorządów w ramach konkursu na wymianę starych pieców węglowych na ekologiczne, energooszczędne oświetlenie, niskoemisyjny transport czy zakup systemów do pomiaru poziomu zanieczyszczeń.

„Kolejne 50 milionów jest przeznaczonych na realizację projektów dotyczących usuwania azbestu w gminach. Samorządy z pewnością ucieszy też możliwość skorzystania, po raz pierwszy w ramach RPOWP, z funduszy na rewitalizację. Tu również do podziału będzie 50 milionów złotych” - poinformował Maciej Żywno.

10 konkursów z pulą 126 mln zł będzie dotyczyć różnych przedsięwzięć o charakterze społecznym. Będą to m.in. środki na tworzenie miejsc opieki dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, kształcenie zawodowe, pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Z danych urzędu marszałkowskiego w Białymstoku wynika, że do połowy grudnia 2017 r. - od początku realizacji RPOWP na lata 2014-2020 podpisano 572 umowy na łączną kwotę dotacji 1,9 mld zł. Łączna wartość tych umów to 2,6 mld zł. Przeprowadzono 265 konkursowych naborów. 169 zatwierdzonych wniosków czeka na podpisanie umów.

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 w Podlaskiem to ok. 1,2 mld zł (ok. 5 mld zł) z UE z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urząd marszałkowski informuje, że w 2017 r. odbyło się 40 konkursów, w których rozdysponowywano kwotę 1,4 mld zł., z czego 175 mln zł było dedykowane przedsiębiorcom.

PAP/ as/