W LINK4 Kasa Wraca z Kasią Moś i zespołem The Chance

W Wigilię, 24 grudnia, wystartowała nowa odsłona kampanii LINK4 z udziałem Kasi Moś i zespołu The Chance. Tym razem artystki śpiewająco zachęcają do skorzystania z telematycznego programu LINK4 Kasa Wraca, który promuje bezpieczny styl jazdy

W najnowszej reklamie LINK4 stawia na swój innowacyjny projekt oparty o telemetrię – LINK4 Kasa Wraca, poprzez który zachęca do czerpania korzyści z bezpiecznego stylu jazdy. Dzięki współpracy z aplikacją NaviExpert klienci będący w programie mogą zbierać comiesięczne premie za bezpieczne poruszanie się po polskich drogach, a ich sumę po roku mogą zamienić na zwrot części składki ubezpieczeniowej lub zniżkę przy zawarciu kolejnej umowy, nawet do 30 proc.

Dotychczas z LINK4 Kasa Wraca skorzystało prawie 8 tys. osób, które przejechały ponad 8,7 mln km. Ostrożniejsi na drogach kierowy uzyskali średnio 560 zł premii. Ci, którym nie udało się otrzymać nagrody z powodu bardziej ryzykownego stylu jazdy, nie muszą się martwić podwyżkami ceny polisy w następnym okresie. W takich przypadkach korzystanie z aplikacji nie będzie miało żadnego wpływu na wyliczenie poziomu składki.

Nowa reklama, podobnie jak poprzednie, została utrzymana w stylistyce największych przebojów muzycznych, które zostały specjalnie zaaranżowane na potrzeby LINK4. Tym razem widzowie mogą usłyszeć śpiewającą Kasię Moś i The Chance w hitowym numerze Roxette – „Sleeping in my car”.

Poznałam Kasię przy okazji kręcenia zdjęć do jednej z wcześniejszych kampanii reklamowych. Na własnej skórze przekonałam się o jej uroku, słyszałam na żywo, jak mocny ma głos. Grzechem byłoby zmieniać tak rozpoznawalną już twarz w polskim show biznesie – mówi Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu w LINK4.

Po raz pierwszy LINK4 podjął reklamową współpracę z Kasią Moś w 2014 roku i kontynuuje ją do dziś. Do tej pory mogliśmy zobaczyć i usłyszeć ubezpieczeniową wersję „Felicita” Al Bano i Rominy Power, „Holding Out On The Hero” Bonnie Tyler i „Yes sir, I can boogie” hiszpańskiego duetu Baccara.

Spoty z udziałem gwiazdy i zespołu The Chance zbierają bardzo pozytywne opinie nie tylko wśród widzów, ale także ekspertów z branży. W 2016 roku LINK4 otrzymał brązową statuetkę w prestiżowym konkursie na najbardziej efektywną kampanię marketingową Effie Awards, a w 2017 roku został wyróżniony srebrem.