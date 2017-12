Z Krakowa znów polecimy do Kijowa

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice zyskał bezpośrednie połączenie lotnicze ze stolicą Ukrainy, Kijowem. Wykonuje je największa ukraińska linia lotnicza Ukraine International Airlines (UIA)

Jak przypominają przedstawiciele Kraków Airport, bezpośrednie połączenia z Krakowa do stolicy Ukrainy powracają po sześciu latach przerwy. Połączenia do największego portu lotniczego na Ukrainie - lotnisko Kijów-Boryspol początkowo będą realizowane sześć razy w tygodniu, a od 8 stycznia codziennie z wykorzystaniem samolotów typu Embraer 145 Regional. Lot trwa 1 godzinę 45 minut.

Oferta nowego, tradycyjnego przewoźnika lotniczego i poszerzenie siatki połączeń o wschodni kierunek potwierdza atrakcyjność gospodarczą i turystyczną Małopolski - ocenił prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Władze portu zwracają uwagę, że Kraków to drugie najbardziej znane miasto i trzecie w rankingu najlepszych miast do inwestowania i mieszkania wśród obywateli Ukrainy. Stolicę Małopolski w zeszłym roku odwiedziło 110 tys. ukraińskich turystów, co daje 158 proc. więcej niż rok wcześniej. W Krakowie uczy się ponad 5 tysięcy ukraińskich studentów, a ponad 90 proc. wszystkich zagranicznych uczniów w Krakowie stanowią obywatele tego państwa.

Z kolei Kijów - zaznaczają - to od 1993 r. miasto bliźniacze Krakowa. Stolica Ukrainy jest ważnym węzłem komunikacyjnym, ośrodkiem turystycznym, przemysłowym i edukacyjnym, a także gospodarzem licznych międzynarodowych targów.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło blisko 5 mln pasażerów, a prognoza na ten rok zakłada odprawienie około 5,2 miliona osób.

W zimowym rozkładzie lotów, który obowiązuje od 30 października znalazło się 89 bezpośrednich połączeń regularnych do 23 krajów. Oferuje je 15 przewoźników operujących z krakowskiego lotniska: Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, easyJet, EL Al, Eurowings, Finnair, Jet2.com, KLM, Lufthansa, Norwegian, PLL LOT, Ryanair, SWISS International Air Lines, Skandynawskie Linie Lotnicze SAS oraz Ukraine International Airlines.

SzSz (PAP)