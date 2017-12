Cudzoziemcy spoza UE, w Polsce kupują materiały budowlane

Cudzoziemcy wydali w III kwartale w Polsce 11,7 mld zł na towary i usługi – wynika z danych GUS. Jak informuje Urząd, Polacy wydali natomiast za granicą 6,8 mld zł. W porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej wydatki cudzoziemców były o 7,7 proc. wyższe, a Polaków o 6,5 proc.

Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w III kwartale 2017 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli ok. 82 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe ok. 12 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) ok. 5 proc. Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 23 proc. wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 19 proc.) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 13 proc.) - informuje Urząd.