Morawiecki: Zmiany w składzie rządu po 6 stycznia

Zmiany w rządzie nastąpią „krótko” po 6 stycznia 2018 r. - wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

Co do rekonstrukcji rządu, to myślę, że po Święcie Trzech Króli, w krótkim terminie po tej dacie, będziemy mogli poznać wszystkie możliwe zmiany w ramach rady ministrów – powiedział Morawiecki po posiedzeniu rządu odpowiadając na pytanie dotyczące terminu rekonstrukcji rządu.