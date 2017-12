Branża IT pod znakiem restrukturyzacji

Spadek wartości krajowego rynku w 2016 r. był wynikiem nie tylko spadku cen produktów i usług IT, lecz także zmniejszania się w branżach popytu na głęboką przebudowę istniejących systemów informatycznych – pisze w „Polskim Kompasie 2017” Andrzej Dyżewski, analityk rynku IT

Rynek informatyki w Polsce można traktować dwojako: wąsko lub znacznie szerzej ze względu na coraz większy zasięg technologii. Coraz trudniej bowiem utrzymać pogląd, że informatyka to tylko komputery, smartfony, osprzęt sieciowy i drukarki. Wiadomo, że mikroprocesory stały się standardowymi elementami pralek, samochodów, telewizorów, radioodbiorników i jeszcze wielu innych urządzeń. Pojawiają się w lodówkach, kuchenkach, zamkach w drzwiach czy wyłącznikach oświetlenia. Koncepcji zastosowań procesorów jest coraz więcej. Prawie nic nie stoi na przeszkodzie, by procesory występujące w naszych domowych sprzętach były w sposób naturalny połączone z internetem. W ten sposób dochodzimy do koncepcji Internetu Rzeczy (IoT) coraz popularniejszej dzięki z roku na rok spadającym cenom mikroprocesorów.

Mimo tych bardzo optymistycznych, choć niekiedy trochę jeszcze futurystycznych, wizji i perspektyw polski rynek IT w 2016 r., po wzrostowym roku 2015, nie rozwijał się. W tej chwili według najbardziej aktualnych badań przeprowadzonych na danych z roku 2016 łączna wartość sprzedaży realizowanej przez polskie firmy ogółem w kraju i na świecie przekroczyła 32 mld zł, ale przy dynamice spadkowej. Co więcej, okazuje się, że wartość krajowego rynku informatyki w 2016 r. spadła poniżej 20 mld zł. Tylko rynek sprzedaży zagranicznej działających w Polsce firm wzrósł w tym samym czasie o prawie 10 proc., osiągając przy tym wartość przekraczającą 13 mld zł. Gdyby nie dwucyfrowa dodatnia dynamika sprzedaży zagranicznej, kondycja krajowych firm pogarszałaby się zdecydowanie szybciej.

Spadek wartości rynku krajowego nie odzwierciedla jednak całej prawdy o nim. Wiadomo przecież, że produkty oraz usługi IT w ostatnich latach tanieją. Na dodatek w ramach ostrej konkurencji pojawia się cały wachlarz usług w sieci. Chodzi tu przede wszystkim o tzw. chmurę, czyli stosowanie oprogramowania jako usługi. Chmura od dawna była popularna w dużych przedsiębiorstwach. Obecnie popyt widać również wśród mikroprzedsiębiorstw. Duże podmioty są zainteresowane otrzymywaniem w formie usługowej oprogramowania finansowo-księgowego czy kadrowo-płacowego, mniejsze natomiast optują za programami magazynowymi i handlem elektronicznym.

Spadek wartości krajowego rynku w 2016 r. był wynikiem nie tylko ruchu cen, lecz także zmniejszania się w branżach popytu na głęboką przebudowę istniejących systemów informatycznych. Zmiany, które prowadzono w informatyce większości branż, były raczej wycinkowe i kosmetyczne zarówno jeśli chodzi o rynek przedsiębiorstw (systemy ERP), jak i inwestycji w sektorze publicznym, które osiągnęły szczególnie niski poziom w porównaniu z rokiem 2015. Wskutek obserwowanych spadków w 2016 r. byliśmy świadkami wielu przejęć i połączeń spółek tworzących oprogramowanie, świadczących usługi wdrożeniowe i konsultacyjne. Rośnie więc nadzieja na przyszłość w eksporcie informatyki z Polski do innych krajów.

Andrzej Dyżewski, analityk rynku IT

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne