Nowy i niewielki podatek nie dla wszystkich

Od nowego roku w życie nowy, minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych. Nałożony został na biurowce, galerie handlowe i hipermarkety. Stawka od budynków handlowo-usługowych oraz biurowych wynosi 0,035 proc., ale od nadwyżki wartości początkowej powyżej 10 mln zł. Będzie naliczana co miesiąc.

Krytycy podatku, a takich też nie brakuje szczególnie w aspekcie ostrej walki politycznej i obrony z dotychczasowego, wysokiego poziomu zysków inwestorów, imają się różnych argumentów, by w oczach opinii publicznej oczernić każdy pomysł rządowy. I w tym przypadku znowu biją na alarm. Straszą, że ten „kataster” w ostatecznym rozrachunku obciąży klientów, chociaż żadnych, wiarygodnych symulacji i zapowiedzi na ten temat brak. Nawet, jeśli jakaś centrala zagranicznego biznesu hipermarketowego podejmie decyzję o wycofaniu się z działalności w Polsce, to jej miejsce zajmie inny inwestor – konkurencja zostanie zachowana. Na przykład Tedi, niemiecki gigant zamierza w przyszłym roku otworzyć na początek 1,6 tysiąca sklepów, a w krótkim czasie ich liczba ma wzrosnąć do 5 tysięcy. Handel w sklepach wielkopowierzchniowych jest nadal bardzo rentowny a hipermarkety tak potrafią dostosować swoje strategie logistyczne (np.przez lokalizowanie sieci nowych i niewielkich sklepów na osiedlach), marketingowe oraz modyfikować umowy z dostawcami, że z powodzeniem zachowują wysoką marżowość i to bez konieczności podnoszenia cen, a nawet zwolnień personelu. Będziemy o tym jeszcze pisać w kontekście ograniczonego zakazu handlu w niektóre niedziele, który ma wchodzić etapami najwcześniej od marca, za zapewne od połowy 2018 roku.

Ta danina ma skłonić do płacenia tych, którzy do tej pory unikali płacenia podatku dochodowego. Podatnicy, którzy prawidłowo rozliczają się z podatku od nieruchomości komercyjnych. nie jest do dodatkowe obciążenie, tylko próba wymuszenia uczciwego deklarowania podatku od nieruchomości komercyjnych. Podatnicy, którzy prawidłowo rozliczają się z podatku od nieruchomości komercyjnych nie powinni odczuć nowej daniny – powiedział IAR Maciej Żukrowski, dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów.

Jeśli chodzi o tzw. galerie handlowe, to być może w niektórych miastach powstało ich zbyt wiele, zbyt ekskluzywnych i w nie najlepszych lokalizacjach. Zanim jeszcze była mowa o jakichkolwiek, nowych podatkach, część inwestorów zrezygnowała z planów ich budowy, a nawet wyburzało już powstałe. Polski klient może też znaleźć prawie wszystko po przystępnych cenach w polskich sklepach i są to nie tylko artykuły żywnościowe. Podnoszone są również inne zastrzeżenia, że podatek „galeryjny” zniechęci właścicieli galerii do remontowania budynków.

W ocenie Ministerstwa Finansów ok. 65 procent właścicieli tego rodzaju nieruchomości komercyjnych skutecznie unika płacenia podatku dochodowego.