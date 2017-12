Polska gospodarka w bardzo dobrym stanie

2017 był dobrym rokiem dla przedsiębiorców. Świadczą o tym nie tylko dobre wskaźniki, nieoglądane od wielu lat w Polskiej gospodarce - jak rosnące PKB - ale także wyniki eksportu. Przez trzy kwartały osiągnięte zostało 150 mld euro wpływów.

Za cały rok wyniosą one zapewne rekordowe 200 mld euro. 25 mld pochodzi z eksportu produktów rolnych i spożywczych. Widać więc kształtującą się polską specjalność – żywność wysokiej jakości, w dobrej cenie.

W tym roku mamy rekordowo niskie bezrobocie. Dla pracowników to dobra sytuacja, bo to do nich należy obecnie rynek pracy. To oni dyktują warunki, a nie pracodawcy. Dla gospodarki oznacza to brak rąk do pracy, zwłaszcza wykwalifikowanych specjalistów – powiedział Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej – Środowisko biznesu bardzo pozytywnie przyjęło tegoroczne zmiany prawne proponowane przez rząd. Chodzi o tzw. Konstytucję Biznesu, czyli prawo dla przedsiębiorców. To regulacje, które – o ile zostaną przyjęte w formie proponowanej przez rząd i zastosowane przez administrację – znacznie zmienią stosunki między przedsiębiorcą, a urzędnikiem. To optymistyczny scenariusz. Wątpliwości budzi jednak decyzja o obniżeniu wieku emerytalnego. To szczególnie dziwne posunięcie w sytuacji niedoborów na rynku pracy. Specjaliści uważają, że to właśnie podstawowy hamulec dalszego rozwoju. Sytuację ratują emigranci zarobkowi z sąsiednich krajów wschodnich, głównie Ukrainy. Ustawa ta spowodowała jednak, że z rynku odeszło 100 tys. pracowników, którzy przeszli na wcześniejsze emerytury. W mijającym roku środowisko biznesu zaniepokoiło także zniesienie ograniczenia we wpłatach składek ubezpieczeniowych, które następowało po przekroczeniu trzydziestokrotności minimalnej pensji. Teraz ta bariera zniknęła i będzie trzeba płacić proporcjonalnie do przychodu. Doraźnie przyniesie to rządowi kilka miliardów złotych, jednak jest to potencjalna bomba, która wybuchnie w przyszłości, kiedy trzeba będzie wypłacać o wiele wyższe emerytury. Mimo to przedsiębiorcy mogą być zadowoleni. Był to dla nich dobry rok. Wyniki polskich firm, jak i sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Rok 2017 zostanie zamknięty z gospodarką w bardzo dobrym stanie – podsumował Arendarski.

