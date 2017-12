W tej branży Polska jest potęgą

Sektor motoryzacyjny stał się jedną z głównych gałęzi przemysłu w Polsce. Odpowiada już za ponad 11 proc. łącznej wartości produkcji przemysłowej.

Wynik ten daje drugie miejsce po Czechach i Słowacji. Nasi sąsiedzi – dzięki zachętom podatkowym i sprawnemu przyciąganiu inwestycji – produkują znacznie więcej samochodów niż w 2008 roku, kiedy Polska była pod tym względem liderem.

– W przypadku Polski znacząca jest produkcja komponentów i części samochodowych. Obecnie jesteśmy wiodącym krajem w tym zakresie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Produkujemy także same pojazdy, w tym samochody dostawcze – czemu sprzyja inwestycja Volkswagena i produkcja nowego modelu Crafter – powiedział Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej – Perspektywy sektora motoryzacyjnego są obiecujące. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów szacuje, że w tym roku w Unii Europejskiej wzrośnie sprzedaż samochodów osobowych w przedziale 1,5-2 proc. Po trzech kwartałach 2017 roku odnotowujemy już wzrost sprzedaży nowych aut o blisko 4 proc. Finalnie szacunki mogą być więc wyższe. To, co dzieje się nie tylko w Polsce i krajach sąsiednich, ale w Europie Zachodniej jest kluczowe dla naszej produkcji. W krajach zachodnioeuropejskich sprzedaje się ok. dziesięciokrotnie więcej pojazdów osobowych, niż we wszystkich państwach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – wskazał Sielewicz.

