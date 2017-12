Polskie start-upy zrewolucjonizują branżę IoT?

Big Data, analityka i Internet rzeczy to główne obszary działalności polskich startupów – wynika z „Raportu Polskie Startupy 2017”, przygotowanego przez Fundację Startup Poland. Aż 55 proc. spośród wszystkich uczestników raportu działa w jednej z tych trzech branż, a połowa eksportuje swoje produkty i usługi. Na rynku zaobserwować można również dynamiczny rozwój platform wspierających startupy, takich jak inkubatory czy akceleratory. Czy w związku z tym polskie młode firmy są w stanie utrzymać się na rynku, zaistnieć w branży, a nawet podbić globalne rynki?

Według „Raportu Polskie Startupy 2017”, ponad 75 proc. wszystkich młodych firm technologicznych działa na rynku B2B i sprzedaje technologie i usługi innym przedsiębiorstwom. Natomiast 14 proc. tworzy technologie w obszarze Internet of Things. Oznacza to, że aż 87, spośród wszystkich 621 respondentów, którzy wzięli udział w raporcie, specjalizuje się w IoT.

„Polskie startupy z obszaru IoT nie tylko mają szansę podbić świat, ale już to robią. Jak wynika z raportu, przygotowanego przez naszą fundację, już teraz połowa z nich eksportuje swoje produkty za granicę. Ciekawym przykładem globalnych sukcesów w tym obszarze mogą być firmy Kontakt.io i Estimote, które sprzedają swoje inteligentne sensory – tzw. beacony – na całym świecie. Te dwa startupy rozsławiły swój rodzinny Kraków na tyle, że w branży mówi się już o małopolskiej Beacon Valley” – komentuje Agata Kowalczyk z Fundacji Startup Poland.

Polska specjalność

Najwięcej startupów działa w obszarach, takich jak Big Data, analityka, Internet Rzeczy, narzędzia deweloperskie i nauki przyrodnicze. Może to świadczyć o tym, że IoT staje się jedną z głównych specjalizacji polskich startupów. Według IDC, wartość inwestycji w Internet of Things wyniosła w Polsce w 2014 roku 2 mld dolarów, a w 2018 wyniesie już ponad 3,7 mld, więc prawie się podwoi. Natomiast do 2020 roku wydatki na IoT będą oscylowały w Polsce już na poziomie 5,4 mld dolarów.

Duże inwestycje i zainteresowanie koncepcją Internetu rzeczy przekładają się również na sukcesy polskich startupów na tym polu. Przykładem może być krakowska firma Silvair (jej założycielem jest Rafał Han, twórca m.in. wspomnianego Estimote), która w oparciu o nurt IoT stworzyła sposób inteligentnego zarządzania oświetleniem, wykorzystujący technologię ledową. Projekt zakłada możliwość dostosowania oświetlenia do warunków panujących w danym pomieszczeniu. Dodatkowo, startup jest też liderem w Bluetooth SIG, czyli organizacji, która zrzesza gigantów, takich jak Google, Intel czy Microsoft.

„Zainteresowanie rozwiązaniami IoT wśród polskich startupów wzrośnie jeszcze bardziej. Koncepcja ta została sklasyfikowana przez firmę analityczno-doradczą Gartner jako jeden z najgorętszych trendów 2018 roku” – mówi Paweł Kacperek, niezależny ekspert w branży Internet of Things.

Jednostkowe wsparcie

„Na rynku obserwujemy wysyp platform wspierających biznesowy rozwój startupów. Można do nich zaliczyć m.in. inkubatory, akceleratory, fundacje, fundusze czy różne programy. Pomimo dużego zainteresowania wschodzących firm koncepcją Internetu Rzeczy, dostrzegalne jest nikłe zaangażowanie tych podmiotów we wspieranie startupów działających w dziedzinie IoT. Brakuje narzędzi i know-how, które umożliwiłoby młodym firmom rozwój i zdobycie klientów na rynkach międzynarodowych” – dodaje Paweł Kacperek.

W raporcie Startup Poland wymienione są jedynie dwa województwa, w których powstały organizacje wspierające rozwój młodych firm funkcjonujących w obszarze Internet of Things. W województwie podkarpackim powstał Samsung Inkubator (IT/IoT), który współpracuje z Doliną Lotniczą oraz Politechniką Rzeszowską, natomiast w województwie lubelskim – C-C HUB CYCLE, będący akceleratorem IoT w motoryzacji.

Szansą wymiany doświadczeń związanych z projektami dotyczącymi Internetu Rzeczy i możliwością prezentacji swoich rozwiązań przez startupy z całej Polski będzie pierwsza edycja targów IoT Poland Show. Odbędą się one w dniach 17-18 kwietnia w Warszawie

Oprac. sek