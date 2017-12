Biznes powinien wesprzeć Konstytucję dla Biznesu

Obecnie trwają prace sejmowe nad Konstytucją Biznesu. To akt prawny wyczekiwany przez przedsiębiorców. Proces jego powstawania nie był łatwy, a samo skierowanie go do Sejmu długo odkładane.

Tymi, którzy najbardziej atakowali ten projekt w konsultacjach społecznych i prawdopodobnie będą robić to dalej, są urzędnicy.

– Konstytucja Biznesu jest korzystna dla przedsiębiorców, jednak narusza urzędnicze status quo, co będzie stanowić dla nich poważny problem – powiedział Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich – Należy mówić o tym w tej chwili, ponieważ napisanie dobrego prawa to jedynie 40 proc. sukcesu. Następnym etapem stanowiącym kolejne 20 proc. jest przegłosowanie regulacji w Sejmie bez zmian, które mogą je osłabić. Pozostała część to wdrożenie nowego prawa. W przypadku projektu Ministerstwa Rozwoju można obawiać się właśnie obstrukcji ze strony urzędników, mimo że przepisy te są napisane dobrze. Dlatego właśnie jeszcze na etapie stanowienia prawa należałoby pomyśleć o wprowadzeniu odpowiednich rozporządzeń, które będą na tyle precyzyjne, aby nie pozwolić na sprzeniewierzenie tego, co zostało dotychczas wypracowane. Apelujemy do wszystkich przedsiębiorców oraz łączących ich organizacji o udział w obradach komisji sejmowej. Należy wesprzeć rząd w kwestii dobrych rozwiązań, a te niedostateczne – spróbować poprawić, ale przede wszystkim, być tam – podkreślił Kowalski.

