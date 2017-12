Dla giełd najlepszy czas od 2013 roku

Giełdy w zachodniej Europie notują na razie niewielkie zmiany indeksów, przy niskich obrotach, ale dla rynków w regionie kończący się rok będzie najlepszym okresem od 2013 r. - podają maklerzy

Wskaźnik Stoxx Europe 600 zyskał w tym roku 8 proc., CAC 40 zanotował wzrost o ponad 10 proc., a Dax - zwyżkę o ponad 13 proc. Słabszy w porównaniu z nimi FTSE 100 - ze zwyżką w 2017 r. tylko o 2,5 proc.

Tymczasem w czwartek w Europie zyskuje 12 z 19 sektorów ze Stoxx 600. 215 spółek w górę, reszta - 310 - na minusach.

Do grupy ze wzrostami indeksów należą m.in. Steinhoff +3,6 proc., Banco BMP +2,2 proc., Ocado Group +1,4 proc. o Beazley +1,3 proc.

W czołówce spadkowiczów znajdują się m.in. Endesa -3,6 proc., BT Group -1,4 proc., Schibsted -1,1 proc., Ericsson i Nokia - po -1,1 proc.

Po południu znane będą wskaźniki z USA: wstępny szacunek zapasów hurtowych w XI (14.30), liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w tygodniu zakończonym 23 XII (14.30) oraz wskaźnik Chicago PMI w XII (15.35).

Na rynku są tymczasem dane makro z Japonii - względnie dobre.

Sprzedaż detaliczna w Japonii w listopadzie wzrosła o 1,9 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 0,1 proc. - podał resort gospodarki, handlu i przemysłu. Analitycy spodziewali się zaś wzrostu o 0,7 proc. Rdr sprzedaż wzrosła o 2,2 proc., po spadku poprzednio o 0,2 proc., a oczekiwano wzrostu o 1,0 proc.

Z kolei produkcja przemysłowa w Japonii w listopadzie wzrosła o 0,6 proc. mdm, po wzroście o 0,5 proc. miesiąc wcześniej - wynika z pierwszego wyliczenia resortu gospodarki. Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji mdm o 0,5 proc. Rdr produkcja wzrosła o 3,7 proc., po wzroście w październiku o 5,9 proc. Tu spodziewano się wzrostu o 3,6 proc.

W czwartek ciekawie na rynkach paliw i metali.

Ropa na giełdzie w Nowym Jorku coraz bliżej poziomu 60 dolarów za baryłkę. Baryłka West Texas Intermediate w dostawach na luty na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 59,77 USD, po zwyżce o 13 centów.

Notowania surowca wspierają informacje z Libii, gdzie we wtorek doszło do eksplozji naftociągu transportującego ropę, którą odbiera terminal Es Sider. Naprawa uszkodzonej infrastruktury ma potrwać około tygodnia.

Za miedź w Londynie trzeba zaś już płacić ponad 7.300 USD za tonę, najwięcej od stycznia 2014 r. Metal na LME w dostawach 3-miesięcznych zdrożał o 0,9 proc. do 7.301,50 USD za tonę. To najwyższe notowania miedzi od stycznia 2014 roku. Metal drożeje od 10 sesji i to najdłuższa seria wzrostu jego cen od 1989 roku.

Na rynku walutowym euro mocniejsze o 0,46 proc. - po 1,1943 USD - najwyżej od prawie 4 tygodni.

Funt zwyżkuje o 0,3 proc. do 1,3433 USD, a japoński jen ze zwyżką o 0,5 proc. do 112,79 za dolara USA.

Kryptowaluta Bitcoin wyceniana jest w czwartek po 14.000 USD, dużo słabiej od notowanego niedawno rekordu 19.500 USD.

PAP Biznes, mw