BZ WBK odcina się od kryptowalut

Wobec przypadków wykorzystywania kryptowalut do nielegalnej lub nieetycznej działalności, bank podjął decyzję o nienawiązywaniu relacji z podmiotami, zajmującymi się obrotem wirtualnymi walutami - poinformowało Biuro Prasowe BZ WBK

Bank Zachodni WBK odpowiedział na pytanie PAP o doniesienia medialne na temat wypowiedzenia umowy klientowi, który wykorzystywał konto do obrotu kryptowalutą.

W odpowiedzi przesłanej PAP Biuro Prasowe BZ WBK zaznaczyło, że z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy bankowej określony Prawem bankowym, Bank nie może się wypowiadać na temat poszczególnych klientów.

Natomiast, co do zasady Bank Zachodni WBK S.A., jako podmiot, do którego obowiązków należy (zdefiniowanych w art. 50 ustawy Prawo bankowe) dołożenie szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków oraz obowiązków wypływających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązany jest przeciwdziałać sytuacjom, które mogą zagrozić bezpieczeństwu powierzonych Bankowi środków finansowych oraz dokonywać oceny ryzyka prania pieniędzy. Bank dąży do tego, aby nie prowadzić rachunków klientom, których działalność jest niezgodna z prawem - zaznaczyło Biuro Prasowe BZ WBK.