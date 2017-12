Lepsze wsparcie mieszkaniowe dla najbiedniejszych

Rząd przyjął w czwartek projekt ustawy, dotyczącej m.in. wsparcia mieszkaniowego, kierowanego do osób o niskich i przeciętnych dochodach - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Dodano, że to element Narodowego Programu Mieszkaniowego

Chodzi o przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa projekt nowelizacji ustaw: o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, a także zmiany Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

To bardzo potrzebna nowelizacja, która pozwoli prowadzić gminom rozważną politykę mieszkaniową - powiedział cytowany w czwartkowym komunikacie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. - Ułatwiamy w nowelizacji wykorzystanie środków wspierających tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy i wprowadzamy najem socjalny. Gminy będą mogły wynająć lub podnająć w ramach najmu socjalnego każdy lokal spełniający wymogi ustawowe, co to powinno zmniejszyć niedobór lokali socjalnych - dodał Adamczyk.