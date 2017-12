Adamczyk: polska kolej to jeden wielki plac budowy

Dziś polska kolej to jeden wielki plac budowy. Dzięki kontraktowi podpisywanemu w Łodzi na kwotę prawie 1,6 mld zł, możemy powiedzieć, że dziś mamy 27 mld zł w realizowanych inwestycjach - powiedział w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Szef resortu wziął w czwartek udział w podpisaniu umowy na budowę w Łodzi tunelu średnicowego łączącego dworzec Łódź Fabryczna ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Inwestycja warta prawie 1,6 mld zł brutto ma być gotowa na początku 2022 roku.

Umowę podpisali przedstawiciele PKP PLK i konsorcjum Energopol Szczecin oraz Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

Jak mówił Adamczyk, celem rządu jest kolej bezpieczna, komfortowa, punktualna, a przy tym nowoczesna. Według niego inwestycja w Łodzi przyczyni się do tego. Zwrócił uwagę, że do niedawna dominowała teza, iż część szlaków kolejowych należy zlikwidować, przebudować np. na ścieżki rowerowe albo przeznaczyć na inne cele.

Dziś rząd PiS dąży do tego, aby komunikacja kolejowa była nie tyle alternatywą, ale jednym z podstawowych elementów tego rusztu komunikacyjnego państwa - mówił.

Zapewniał, że dziś inwestycje w polską kolej to nie tylko modernizowanie szlaków kolejowych, to także modernizacja i przebudowa dworców, to także program taborowy, na który przewidziano w najbliższych latach wiele miliardów złotych.

Realizowany jest program, który jest programem trudnym, ale jest programem dla Polaków i programem, którego Polacy oczekują - powiedział.

Według obecnego na podpisaniu umowy wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego budowa tunelu jest strategiczna nie tylko dla Łodzi, a także dla Polski.

To jest kwestia poprawienia komunikacji ogólnopolskiej - powiedział. Zwrócił uwagę, że inwestycja będzie realizowana przez firmy polskie. Budowę tunelu średnicowego zrealizuje konsorcjum firm Energopol Szczecin i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

W podobnym tonie wypowiadał się wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel. Również i on uważa, że podpisanie umowy to bardzo ważne wydarzenia dla miasta. Dzięki tunelowi skróci się czas przejazdu, a przez centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne. Podobnego zdania jest wojewoda łódzki Zbigniew Rau, który jest zdania, że tunel „tchnie życie w tę infrastrukturę kolei aglomeracyjnej, która już funkcjonuje wokół miasta”. Po wybudowaniu tunelu, będzie on wykorzystywany również przez kolej aglomeracyjną.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński uważa, że łódzki węzeł jest w tej chwili najważniejszym węzłem kolejowym w Polsce, który jest modernizowany. Dworzec Łódź Fabryczna z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym i będzie zapewniał przejazd w kierunku północ-południe i wschód-zachód.

Stanie się „znaczącym węzłem kolejowym na mapie naszego kraju”. Jak zapewniał, Polska wykorzystuje olbrzymią szansę, którą ma w tej perspektywie finansowej, na modernizację układu kolejowego.

Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel jest przekonany, że realizowana przez spółkę inwestycja wpłynie na poprawę dostępu mieszkańców aglomeracji łódzkiej do transportu kolejowego oraz poprawi konkurencyjność kolei w stosunku do innych środków transportu.

Tunel średnicowy to przedłużenie linii kolejowej z Łodzi Fabrycznej na zachód. Pod miastem tunel rozdzieli się na dwa kierunki: na północ doprowadzi do stacji Łódź Żabieniec, a na południe do stacji Łódź Kaliska. Zdaniem władz miasta tunel pod Łodzią usprawni nie tylko ruch pociągów dalekobieżnych, ale również kolei aglomeracyjnej. Utworzy on coś na kształt metra, którym mieszkańcy szybko będą mogli przemieszczać się po Łodzi. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Łodzi zyskają dwa nowe przystanki w tunelu: u zbiegu ulic Zielonej, Zachodniej i Kościuszki (przystanek Centrum) oraz u zbiegu ulic Ogrodowej, Karskiego i Drewnowskiej (przystanek Ogrodowa). O ich powstanie wnioskowali m.in. mieszkańcy Łodzi.

Budowa tunelu średnicowego jest drugim etapem projektu nazwanego Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego. Pierwszym była trwająca od 2011 r. budowa tunelu kolejowego na odcinku Łódź Widzew-Łódź Fabryczna wraz z nowym dworcem kolejowym Łódź Fabryczna.

Powstały dworzec - według PKP PLK - jest największym i najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Pierwsze rozkładowe pociągi z Łodzi Fabrycznej odjechały 11 grudnia ub. roku. Wartość tego kontraktu wyniosła 1,75 mld zł brutto.

SzSz(PAP)