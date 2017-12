66 mln dla Śląska

Dofinansowanie sięgające 50 proc. kosztów kwalifikowanych mogą otrzymać przedsiębiorcy z woj. śląskiego wprowadzający na rynek nowy produkt lub usługę. W piątek rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości „Innowacje w MŚP”.

Do rozdysponowania jest ponad 66 mln zł.

„Realizując po raz trzeci konkurs dotyczący innowacji wzmacniamy szanse gospodarcze regionu poprzez inwestowanie w nowe technologie. Liderem oraz inicjatorem zmian są oczywiście przedsiębiorcy, ale fundusze europejskie w znacznym stopniu wzmacniają tę aktywność, o czym świadczy duże zainteresowanie dofinansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć” - powiedział dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Bartosz Rozpondek.

Przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać wsparcie, mogą zaprezentować pomysły z różnych dziedzin, jednak za realizację przedsięwzięć wpisujących się w inteligentne specjalizacje uzyskają dodatkowe punkty. W woj. śląskim są nimi medycyna, energetyka oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekty muszą być realizowane w województwie śląskim.

Dofinansowanie zostanie przyznane projektom wprowadzającym innowacje technologiczne - produktowe i procesowe, np. nowe lub udoskonalone produkty i metody produkcji. Innowacje nietechnologiczne, czyli marketingowe i organizacyjne, mogą jedynie wspomagać usprawnienia technologiczne. Za nowatorski może zostać uznany produkt lub proces, który jest stosowany co najmniej w skali regionu i nie dłużej niż trzy lata. Minimalna wartość dofinansowania, o którą przedsiębiorcy mogą się starać, sięga 100 tys. zł, maksymalna - 3 mln zł, natomiast maksymalna wartość projektu to 50 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania sięga 50 proc. (dla pomocy de minimis). Wnioski można składać do 7 lutego 2018 r.

W dwóch dotychczas rozstrzygniętych konkursach perspektywy 2014-2020 złożono ponad 1100 wniosków o dofinansowanie, z czego wybrano ponad 450 projektów.

„Korzystając z możliwości, jakie dawał konkurs działanie 3.2 Innowacje w MŚP wprowadziliśmy do swoich usług innowacyjną technologię wielopłaszczyznowego laserowego cięcia i obróbki rur oraz profili” - poinformował prezes zarządu firmy Bud-Expert z Zabrza Krzysztof Buczak.

Dzięki temu zakupowi firma otworzyła nowe rynki zbytu swoich usług. Wysoko zautomatyzowana technologia zastępuje pięć konwencjonalnych procesów obróbczych jednym, przy znacznej oszczędności czasu oraz nieporównanie większej precyzji wykonania. „W tym roku, także korzystając z dofinansowania na innowacje wdrażamy technologię rozkroju blach w oparciu o wycinarkę laserową i maszynę do cięcia wodą. Dzięki temu uzyskamy nieosiągalną dotychczas możliwość cięcia laserowego miedzi, mosiądzu i tytanu, oraz wodnego cięcia przestrzennego - dodał Buczak.(PAP)