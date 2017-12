Przed Sylwestrem w górach niebezpiecznie

Do drugiego stopnia podnieśli dziś zagrożenie lawinowe ratownicy grupy beskidzkiej GOPR na północnych stokach Babiej Góry. Nocą spadło tam ok. 20 cm śniegu - poinformowali goprowcy. Obecnie w partiach szczytowych góry pokrywa śniegu sięga ok. 100 m.

Warunki turystyczne na beskidzkich szlakach są bardzo trudne.

„Zagrożenie występuje głównie w miejscach odłożenia większych ilości śniegu z poprzednich i nocnych opadów, zwłaszcza w miejscach, w których operuje wiatr. Na znacznej części obszaru pokrywę stabilizuje wystająca roślinność” - głosi komunikat lawinowy GOPR.

Zagrożenie lawinowe określane jest w pięciostopniowej, rosnącej skali. Dotychczas obowiązywał najniższy, pierwszy stopień.

W rejonie Babiej Góry w piątek rano było mroźnie. Termometry przy schronisku na Markowych Szczawinach (1180 m npm) pokazywały minus 5 stopni Celsjusza. Powyżej górnej granicy lasu temperatura wynosiła minus 7 st. C.

W masywie Babiej Góry zamknięty jest szlak żółty zwany Percią Akademicką, który biegnie z Markowych Szczawin na Diablak.

Drugi stopień oznacza, że występuje umiarkowane zagrożenie lawinowe. Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach. Wywołanie lawiny jest możliwe przy dużym obciążeniu na stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego zejścia dużych lawin. Należy zachowywać dużą ostrożność przy pokonywaniu stoków zawietrznych i przełęczy.

PAP/ as/