Ostatnia sesja w tym roku: to był najlepszy rok od 2013

Na giełdach w zachodniej Europie brakuje czynnika, który poprawiłby handel podczas ostatniej w tym roku sesji, ale kończący się za dwa dni rok był najlepszy od 2013 - z największymi zwyżkami indeksów od 4 lat - podają maklerzy

Wskaźnik Stoxx Europe 600 zyskał w tym roku 7,8 proc., CAC 40 wzrósł o 9,8 proc., a DAX - o prawie 13 proc.

Na ostatniej w tym roku sesji na giełdach brakuje informacji, które wsparłyby nastroje przed końcem 2017, więc inwestorzy analizują tematy tego roku - synchronicznej ekspansji w globalnej gospodarce, powolnego przechodzenia przez banki centralne do wycofywania bodźców pieniężnych wspierających główne gospodarki na świecie - w tym USA i strefę euro - i słabnącego dolara USA.

W piątek zyskuje 9 z 19 sektorów ze Stoxx 600.

AstraZeneca wśród „outperformersów” - ze zwyżką o 1,5 proc., TGS NOPEC Geopphisical rośnie o 1,1 proc., podobnie Just Eat, a Old Mutual zyskuje 1,0 proc.

Lundin Petroleum spada o 2,4 proc., Genmab traci 1,8 proc., a Allianz zniżkuje o 1,4 proc.

W piątek na rynku walutowym euro umacnia się o 0,11 proc. do 1,1956 USD, japoński jen zyskuje 0,2 proc. do 112,66 za dolara USA, a brytyjski funt bez zmian na poziomie 1,3472 USD.

Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX drożeje o 0,6 proc. do 60,18 USD za baryłkę. Surowiec po raz pierwszy od ponad 2 lat przekroczył poziom 60 dolarów. W 2017 r. WTI zdrożała o 12 proc.

Na rynku metali miedź na LME w Londynie tanieje o 0,4 proc. do 7.257,00 USD za tonę. Metal drożał przez poprzednie 10 sesji i była to najdłuższa seria wzrostu jego cen od 1989 roku. Od początku 2017 r. miedź na LME zyskała aż 32 proc. To dla metalu najlepszy rok od 2010.

Mocno kończą 2017 r. giełdy w Azji. Wskaźnik tokijskiej giełdy Nikkei 225 zyskał w tym roku 19 proc., podobnie Topix. Hang Seng w Hongkongu w tym roku zwyżkował o 36 proc., chiński CSI 300 o prawie 22 proc., a południowokoreański Kospi o 21 proc.

PAP Biznes, mw