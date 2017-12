Rafalska: priorytetem w roku 2017 był rynek pracy

Absolutnym priorytetem w 2017 roku dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej był rynek pracy - powiedziała w piątek minister Elżbieta Rafalska. Dodała, że w przyszłym roku MRPiPS skupi się m.in. na polityce senioralnej.

Rafalska, pytana na antenie Radia Gorzów o podsumowanie mijającego roku z perspektywy MRPiPS, odpowiedziała: „O ile mogliśmy powiedzieć, że 2016 r. był rokiem programu +Rodzina 500 plus+, to absolutnym priorytetem 2017 roku był rynek pracy”.

Do sukcesów zaliczyła m.in. najniższe bezrobocie, wprowadzenie stawki godzinowej, skokowy wzrost minimalnego wynagrodzenia, przywrócenie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz podniesienie minimalnej emerytury.

Jak wskazała, w przyszłym roku ministerstwo skupi się na realizacji programu „Maluch plus”, wspierającego rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, oraz na polityce senioralnej.

Ciągle poziom tych najniższych emerytur wpycha niestety w ubóstwo gospodarstwa emerytów, szczególnie jednoosobowe. Mamy nowy pilotażowy program usług opiekuńczych adresowany do emerytów w wieku 70 plus, ale też tych samotnych. Mamy program ustawy +Za życiem+. Mamy ciągle nierozwiązany problem opiekunów osób niepełnosprawnych - to jest dla nas największe wyzwanie - wymieniła Rafalska.