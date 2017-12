Nareszcie ruszy polska izba handlowa w Waszyngtonie

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan powiedział w piątek, że na początku przyszłego roku zostanie otwarta pierwsza, oficjalna polska izba handlowa w Waszyngtonie. - Mam nadzieję na wiele polskich inwestycji w USA - zaznaczył

Bielan pytany w TVP o stan relacji polsko-amerykańskich ocenił, że są one obecnie najlepsze w historii. Świadczy o tym duża obecność żołnierzy amerykańskich na naszym terytorium, najwyższa w historii wymiana handlowa oraz wiele inwestycji amerykańskich w Polsce - powiedział.

Poinformował, że na początku przyszłego roku powstanie w Waszyngtonie polska izba handlowa. Mam nadzieję również na wiele inwestycji polskich w USA, bo na początku przyszłego roku zostanie otwarta pierwsza, oficjalna polska izba handlowa w Waszyngtonie - dodał.

W Stanach Zjednoczonych relacje polityczne również opierają się na związkach biznesowych. Jeżeli Polska do dziś nie miała oficjalnej izby handlowej w Waszyngtonie, to siłą rzeczy nasza obecność gospodarcza w USA była słabsza. Dopiero nasz rząd i aktywność pana Morawieckiego to zmienia - dodał.