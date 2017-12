Bogaci dużo czytają. Prasa luksusowa zyska najbardziej

Prasa nie umiera, a wśród najlepiej zarabiających prasa cieszy się kilkukrotnie większą popularnością, niż u gorzej zarabiającej reszty społeczeństwa - stwierdził Waldemar Izdebski - prezes spółki Polskie Badania Czytelnictwa i gość Ewy Wesołowskiej w dzisiejszym Wywiadzie Gospodarczym

Polskie Badania Czytelnictwa opublikowały ostatnio raport „Luksus kocha prasę”. Wynika z niego, że osoby zarabiające ponad 5 tysięcy złotych miesięcznie czytają 10 razy więcej prasy drukowanej, niże średnia ogółu społeczeństwa.

To także ważna informacja dla reklamodawców i powód, dla którego magazyny, zwłaszcza luksusowe, nadal są obecne w reklamowych mediaplanach marketerów. Dobrze planując reklamy w prasie można dotrzeć do dużego grona dobrze zarabiających, a więc atrakcyjnych dla reklamodawców, osób.

O ile średnie wyniki w Polsce to 5-6 punktów procentowych, o tyle w tej grupie dobrze zarabiających czytelnictwo prasy wynosi 10, 15, czasem 20 proc. Zasięg takiego medium jest bardzo wysoki. Jeżeli jeden taki tytuł generuje 15 proc. zasięgu, to oznacza, że możemy użyć 3-4 tytułów prasowych i dotrzeć do bardzo atrakcyjnej grupy konsumentów - ocenił Izdebski.

Czy sięganie po prasę w kawiarni jest jakimś sygnałem? Zdaniem Izdebskiego, prasa staje się atrybutem osób dobrze zarabiających.

To kolejna fajna rzecz, która wyszła z tego badania. Kilkadziesiąt lat po transformacji współczesna osoba dobrze zarabiająca – nie mówię już o bogatych osobach, czy osobach zarabiających pow. 14 tysięcy – to dziś człowiek, który jest jednocześnie bogaty i dobrze wykształcony - komentuje Izdebski. - Prasa jest dla niego atrybutem kapitału kulturowego. Jeżeli ja jestem wykształcony i aktywny w sensie społecznym, to ja muszę czytać. To jest manifestacja mojej pozycji zawodowej - dodaje.