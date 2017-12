Gowin: 5 mld zł na niskoemisyjny transport

Uruchamiamy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który do 2027 roku rząd zasili kwotą bliską 5 mld zł - zadeklarował w piątek wicepremier Jarosław Gowin. Pieniądze z tego funduszu mają trafić m.in. na zakup elektrycznych autobusów, czy budowę infrastruktury.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapewnił na piątkowej konferencji prasowej, że skuteczna walka ze smogiem to priorytet tego rządu na najbliższe lata.

Czyste powietrze, to lepsze i dłuższe życie plus czysty zysk - zaznaczył.

Wicepremier zwrócił uwagę, że walka o czyste powietrze to szansa na rozwinięcie w naszym kraju innowacyjnych technologii i wzmocnienie polskiej gospodarki.

W tym globalnym wyścigu konkurencyjnym nie zamierzamy być z tyłu, nie zamierzamy być w środku, chcemy być liderami, światowymi liderami, jeśli chodzi o program bezemisyjnego transportu publicznego - powiedział.

Gowin przypomniał, że rząd w czwartek przyjął projekt ustawy o elektromobilności. Zgodnie z nim samorządy będą mogły tworzyć strefy czystego transportu, gdzie poruszać by się mogły tylko pojazdy elektryczne. Projekt przewiduje ponadto zwolnienie aut elektrycznych z opłat parkingowych i akcyzy, zwolnienie firm i osób świadczących usługi ładowania tych samochodów z koncesji na obrót energią elektryczną

Projekt ma też stworzyć ramy prawne dla rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, ale też i innych paliw alternatywnych - LNG i CNG. Ustawa wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę o rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. W planach rządu do końca 2020 r. jest stworzenie sieci bazowej - ok. 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną i 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych. W projekcie zawarto także regulacje dotyczące wykorzystania dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi.

Podczas piątkowej konferencji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały umowę, na podstawie której oba te podmioty zapewnią finansowanie na zaprojektowanie i budowę nowej generacji autobusu bezemisyjnego oraz możliwości zakupu go przez samorządy. NCBR na fazę badawczą przeznaczył 100 mln zł, z kolei NFOŚiGW na wsparcie finansowe dla samorządów 2,2 mld zł. Na dotacje ma być przeznaczone 1 mld zł, z kolei na pożyczki 1,2 mld zł.

Pieniądze będzie można wydać też na budowę lub modernizację infrastruktury na potrzeby bezemisyjnego transportu.

Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz wyjaśniła, że znowelizowane 1,5 roku temu Prawo zamówień publicznych dało możliwość realizacji takich zamówień w trybie tzw. partnerstwa innowacyjnego. Pozwala to zamawiającemu, zamówić produkt lub usługę, której jeszcze na rynku nie ma, której nie można szczegółowo opisać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Wiceminister oceniła, że dzięki pieniądzom z NCBR i NFOŚiGW w 2020 roku w polskich miastach miałoby jeździć ok. 1 tys. nowoczesnych, elektrycznych autobusów.

W uroczystości podpisania umowy między NFOŚiGW i NCBR brał udział m.in. pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek.

