Wzrost PKB w ostatnim kwartale blisko 4,9 proc.

Wzrost PKB w IV kw. tego roku ukształtował się na poziomie zbliżonym do III kw., kiedy wyniósł 4,9 proc. r/r, uważa wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Według niego, wzrost inwestycji w ostatnim kwartale br. przyspieszył do ok. 5-6 proc. r/r, zaś w całym roku wyniósł ok. 3 proc. r/r.

Myślę, że wzrost gospodarczy w IV kwartale będzie zbliżony do tego, jaki obserwowaliśmy w III kwartale, pomimo wysokiej bazy, która była w zeszłym roku. Na to wskazuje zarówno sytuacja wśród konsumentów, sytuacja w eksporcie i bardzo wyraźnie ruszyły inwestycje, szczególnie publiczne - powiedział Kwieciński dziennikarzom. W listopadzie i w grudniu mieliśmy potężny finisz, więc ten bodziec inwestycyjny w IV kwartale powinien być bardziej znaczący, niż w III kwartale – dodał.

Według wiceministra, wzrost inwestycji w ostatnim kwartale roku ukształtuje się na poziomie 5-6 proc. i ok. 3 proc. w całym roku.

Spodziewam się [wzrostu inwestycji] na poziomie 5-6 proc. w IV kwartale, co w całym roku da mniej-więcej 3 proc.. Zakładaliśmy, że w całym 2017 roku wzrost inwestycji będzie gdzieś pomiędzy 3 a 4 proc. - wskazał Kwieciński.

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2017 roku o 4,9 proc. r/r wobec 4 proc. wzrostu r/r w poprzednim kwartale. Łącznie po trzech kwartałach br. tempo wzrostu PKB wyniosło 4,4 proc. wobec 2,9 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 3,3 proc. w III kw. 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 3,3 proc. (wobec wzrostu akumulacji o 11,6 proc. oraz nakładów brutto na środki trwałe o 0,9 proc. - po rewizji - kwartał wcześniej).

Na podst. ISBnews