Energa z nowymi pomysłami na innowacje

Uczestnicy Energa Open Innovation 2017 nie zawiedli oczekiwań organizatorów konkursu. Wśród wielu zakwalifikowanych zgłoszeń, w ocenie firmy, nie brakowało prawdziwie nowatorskich pomysłów. Jury wskazało najciekawszy z nich – projekt kompensatora zaników napięcia, opracowany przez innowatorów z Gdyni

Laureatem Energa Open Innovation 2017 został zespół Bałtyckiej Pracowni Technologii Energoelektronicznych Zakładu Przekształtników Mocy Instytutu Elektrotechniki. Zwycięski projekt oparty jest na prototypowym urządzeniu, które naukowcy z Instytutu opracowali kilka lat temu.

Nasza aparatura ma na celu zapobieganie skutkom zapadów i zaników napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Zapady to częściowy, a zaniki to całkowity, spadek wartości skutecznej napięcia dostarczanego do sieci odbiorczej. Zakłócenia takie są bardzo niebezpieczne dla niektórych procesów przemysłowych lub urządzeń, szczególnie tych wrażliwych i pracujących w trybie ciągłym - tłumaczy mgr inż. Piotr Bogusławski, asystent w gdyńskiej pracowni Instytutu Elektrotechniki i członek zwycięskiego zespołu. - Dlatego też nasze rozwiązanie adresowane jest przede wszystkim do klienta biznesowego, dysponującego np. liniami produkcyjnymi, dla którego nawet chwilowe zaniki napięcia i powodowane tym nagłe zatrzymania pracy maszyn mogą oznaczać poważne straty – dodał.

Prototypowe urządzenie, zbudowane w oparciu o najnowocześniejsze znane branży elektroenergetycznej komponenty, znajduje się obecnie w centrali Instytutu w Warszawie. Nie miało dotąd okazji sprawdzić się w teście operacyjnym. Dlatego Pracownia poszukiwała partnera pośród operatorów sieci dystrybucyjnych, który pozwoliłby przeanalizować skuteczność działania aparatury po podłączeniu jej do realnej infrastruktury elektroenergetycznej. Konkurs Energa Open Innovation 2017 był dobrą okazją, aby takiego partnera pozyskać.

Harmonogram projektu zakłada podłączenie kompensatora do starannie wyselekcjonowanego przyłącza. Pozwoli to określić kluczowe parametry niezbędne dla prawidłowej pracy zarówno samego urządzenia, jak i zabezpieczeń sieci. To z kolei umożliwi zaprojektowanie i wdrożenie pilotażowej instalacji, na podstawie której będą prowadzone dalsze testy operacyjne, opracowana zostanie dokumentacja aparatury, a ostatecznie – zostanie podjęta decyzja dotycząca komercjalizacji zaproponowanego rozwiązania w obszarze działania lokalnego OSD.

Projekt Pracowni wyróżnia się szerokim spektrum możliwych zastosowań. Bez wątpienia może mieć pozytywny wpływ na zapewnienie ciągłości dostaw energii dla naszych, najbardziej wrażliwych odbiorców przemysłowych - podsumowuje konkurs Alicja Barbara Klimiuk, wiceprezes zarządu Energa SA. - Wzmocni też jeden z najistotniejszych obszarów naszej działalności, czyli dystrybucję energii elektrycznej, gwarantując większy komfort poszczególnych odbiorców, mniej narażonych na szkodliwe wahania napięcia. Na takie właśnie znaczące innowacje liczyliśmy, organizując Energa Open Innovation 2017. Jesteśmy usatysfakcjonowani faktem, że konkurs zakończył się sukcesem - dodała.

Przypomnijmy też, że laureat konkursu Energa Open Innovation 2017 otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł. Zwycięski projekt spośród wielu zgłoszeń wyłoniło dziesięcioosobowe jury złożone z naukowców, reprezentujących czołowe ośrodki polskiej myśli technicznej, pracowników, w tym specjalistów z obszaru wytwarzania i dystrybucji energii oraz kadry kierowniczej Spółki.

mw