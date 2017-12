Zamknięcie ostatniego giełdowego dnia 2017 na GPW

Ostatnia sesja 2017 r. zakończyła się spadkiem WIG 20. mWIG 40 na zamknięciu zniżkował o mniej niż 0,1 proc., zaś sWIG 80 zanotował zwyżkę. Wśród blue chipów najmocniej w górę poszedł PGNiG, a w dół PKN Orlen. Na szerokim rynku mocno rosły notowania R22 oraz Hollywood, które w piątek zadebiutowały na GPW

WIG 20 na zamknięciu spadł o 0,77 proc. do 2.461,21 pkt. mWIG poszedł w dół o 0,06 proc. do 4.847,27 pkt., sWIG 80 wzrósł o 0,47 proc. do 14.595,76 pkt., zaś WIG stracił 0,48 proc. do 63.764,20 pkt.

Obroty na piątkowej sesji wyniosły 741 mln zł, w tym 442 mln zł na spółkach z WIG 20.

Wśród blue chipów najmocniej spadł PKN Orlen (o 3,1 proc.), zaś liderem wzrostów był PGNiG (o 1 proc.).

Na szerokim rynku wyraźnie zwyżkowały notowania spółek, które w piątek zadebiutowały na GPW.

Hollywood wzrósł o 14,6 proc. Spółka, która była notowana na NewConnect od 2014 r., prowadzi działalność na rynku pralni przemysłowych. Grupa zapowiedziała, że liczy na ponad 100 mln zł przychodów i dodatni wynik finansowy w całym 2017 r.

Hollywood liczy ponadto, że wyniki finansowe w 2018 r. będę lepsze w ujęciu rdr, chce przy tym istotnie zwiększyć rentowność na poziomie EBITDA i EBIT. Spółka podtrzymała chęć dokonania akwizycji w 2018 r.

Akcje R22 wzrosły o 6,1 proc., a PDA o 2,9 proc. R22 powstało w czerwcu tego roku, jako podmiot holdingowy skupiający trzy obszary działalności: hosting i domeny internetowe, komunikację wielokanałową (omnichannel) oraz usługi telekomunikacyjne.

W czwartek wieczorem R22 poinformowało o przejęciu za 22 mln zł podmiotu z branży hostingowej będącego właścicielem marki Kei. pl.

Qumak zwyżkował o 16,4 proc. po tym jak parafował z instytucjami reprezentującymi Skarb Państwa ugodę w sprawie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Qumak ma oddać piąty etap systemu do 27 lipca 2018 roku za co ma otrzymać 28,3 mln zł brutto.

Kurs Rafako pozostał bez zmian. Konsorcjum z Rafako podpisało warunkową umowę o wartości 850,3 mln zł netto, dotyczącą budowy dwóch bloków parowych opalanych węglem w Indonezji. Na Rafako przypada ok. 295 mln zł.

MCI Capital poszło w dół o 1,2 proc. Spółka zależna MCI Capital kupiła 100 proc. akcji węgierskiego brokera ubezpieczeniowego Netrisk Els< Online BiztosĄt si Alkusz za 56,5 mln EUR.

WIG 20 Z NAJWIĘKSZYM WZROSTEM W 2017 R.

Wśród głównych indeksów GPW najwyższy wzrost w 2017 r., o 26,4 proc., zanotował WIG 20. Indeksy szerokiego rynku również zakończyły rok zwyżkami - mWIG 40 o 15 proc., a sWIG 80 o 2,4 proc. WIG poszedł w górę o 23,2 proc.

PAP Biznes, mw