Okręty podwodne prosto z Francji

W styczniu MON oficjalnie przedstawi swoją decyzję ws. zakupu okrętów podwodnych. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal wPolityce.pl, resort podpisze kontrakt na okręty podwodne oferowane przez francuski koncern NAVAL Group.

Francuski koncern stoczniowy wziął udział w międzynarodowych targach zbrojeniowych, które odbyły się w Kielcach. W trakcie MSPO Naval Group (dawniej DCNS) zaprezentowała nowoczesny wielozadaniowy okręt podwodny. To właśnie takie jednostki znajdą się na wyposażeniu polskiej Marynarki Wojennej.

Oferujemy Polsce nowoczesne okręty podwodne, pozwalające na realizację strategii odstraszania w sposób całkowicie suwerenny. To okręty przeznaczone do długotrwałych patroli, z niezależnym od powietrza napędem trzeciej generacji — mówił agencji informacyjnej Newseria Biznes Hervé Guillou, prezes zarządu Naval Group.

I takie właśnie będą zakupione okręty, wyposażone w rakiety manewrujące o zasięgu ponad 1000 km. To broń odstraszania, która zapewnia zdolność uderzenia odwetowego. Zakup takich okrętów podwodnych to jedna z najpilniejszych potrzeb polskiej armii. Minister Antoni Macierewicz obiecał, że decyzja o ich zakupie zapadnie do końca roku i tak też się stało.

wPolityce.pl/ as/