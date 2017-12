PKP: 10 mld na inwestycje

PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają zrealizować prace o wartości 10 mld zł w roku 2018 wykorzystując środki z programów UE i budżetu państwa - poinformowała spółka w niedzielnym komunikacie.

„To najambitniejsze zadanie w historii PLK i ogromne wyzwanie dla spółki, która na co dzień odpowiedzialna jest za sprawny i bezpieczny przejazd tysięcy pociągów pasażerskich i towarowych” - czytamy w informacji udostępnionej przez spółkę.

Jak podaje zarządca kolejowej infrastruktury kolejny rok realizacji Krajowego Programu Kolejowego (KPK) będzie wymagał nie tylko znacznego wysiłku ze strony spółki, ale pełnego zaangażowania wykonawców.

W samym 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy z KPK o wartości ponad 18,5 mld zł. W realizacji są natomiast umowy o wartości ponad 25 mld zł.

W ramach realizacji KPK o wartości ponad 66 mld zł. do 2023 r. PKP PLK planują objąć pracami 9 tys. km torów, a 8,5 tys. km linii kolejowych zostanie dostosowanych do wyższych prędkości.

PKP PLK to główny zarządcą sieci linii kolejowych w Polsce. Jest to spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, zarządzająca ponad 18,5 tys. km linii kolejowych, co stanowi 93 proc. długości sieci w Polsce.

